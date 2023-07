El fenómeno Radio Vilablareix: cifras récord para una emisora local

Radio Vilablareix se ha convertido en un fenómeno digno de estudio. En poco tiempo, esta ha conseguido convertirse en la emisora local con más seguidores en la red superando por mucho, incluso, a algunos programas de Catalunya Ràdio y RAC1. Parece difícil de creer que más de 40.000 personas estén pendientes de todo lo que hace una radio de un municipio de las afueras de Girona con poco más de 3.500 habitantes. Hasta hace nada, pocos lo situaban al mapa. En cambio, ahora son muchos quienes visitan esta localidad y quienes reconocen haber oído a hablar de ella. ¿Y cómo se explica esto? La fórmula de su éxito radica en la perseverancia, unas entrevistas presenciales muy potentes y una apuesta firme por la música en catalán.

Detrás de este incremento de repercusión tan bestia hay un personaje que ha sido importantísimo. Didac Romagós es el coordinador de Radio Vilablareix desde hace diez años y el único trabajador en plantilla. El locutor tenía claro que la radio conseguiría ser reconocida y vaya si lo ha hecho. Las cifras hablan por sí solas, teniendo en cuenta que actualmente doblan el número de seguidores de Ràdio Sabadell, por ejemplo, la segunda en este ranking de emisoras locales.

En unas declaraciones en El Món, reconoce que el aumento de seguidores en Twitter ha estado progresivo. Se considera «muy insistente», hasta el punto que se pone la medalla de haber tenido en su estudio a personalidades, famosos, cantantes y «a prácticamente todo el mundo con peso en el mundo de la cultura». Si han llegado hasta aquí sabe que es gracias a los invitados y contactos que ha ido haciendo, personajes como Quim Masferrer o Toni Albà que han promocionado sus contenidos a través de sus perfiles personales. Además, usan los sorteos para llamar la atención de los oyentes que empiezan a seguirlos a cambio de poder ganar alguna entrada de los músicos que entrevista o algún libro de los escritores que lo visitan.

Didac Romagós és el único trabajador en plantilla de Ràdio Vilablareix

Radio Vilablareix, la única con el 100% de su música en catalán

La gente responde y esto es, según su coordinador, en agradecimiento a haber querido hacer una apuesta firme por la música catalana. Esta es la única radio que solo emite canciones en nuestra lengua, exclusivamente piezas de artistas de Cataluña, el País Valenciano y también de las Islas Baleares: «Cuando nos sintonizas, escuchas música de los Países Catalanes las 24 horas del día. Nos hemos hecho un nombre gracias a esto y ahora muchos cantantes nos ven como un punto de partida para que su música empiece a sonar. Todo el mundo quien cante en catalán, tarde o temprano acabará sonando en Radio Vilablareix».

El 80% de su programación son estas horas y horas de canciones catalanas. El programa más seguido, por eso, es la entrevista diaria que emiten de lunes a viernes de 12 a 13 horas. Todos los personajes tienen que ir al estudio, la condición sine qua non que impone su presentador. Didac los presiona para poder ofrecer entrevistas de primer nivel, todas ellas relacionadas con la cultura y la sociedad catalanas. Estas son conversaciones «largas y reposadas» en las que se hace énfasis al producto que promociona el invitado de turno.

¿Qué famosos han sido entrevistados en Radio Vilablareix?

Por los micrófonos de Radio Vilablareix han pasado celebridades de todos los ámbitos. Caras muy conocidas de TV3 también han querido visitar los estudios de esta localidad gerundense. Hablamos de Marc Ribas, Espertac Peran, Toni Cruanyes, Quim Masferrer, Xavi Coral, Agnès Marquès, Jair Dominguez, Empar Moliner, Marc Clotet, Sílvia Biel, Joan Pera… Del mismo modo que también ha convencido a actores de Com si fos ahir y Merlí . Y también a deportistas como el Marc Gasol o a varios jugadores del Girona FC.

En cuanto a la música, han charlado con Txarango, Buhos o Zoo así como «con el 90% de los músicos catalanes» y Estela o Lau Gibert de Eufòria . También han tenido escritores y ganadores de premios literarios como Vicenç Villatoro, políticos como Quim Torra o Joaquim Forn y la gran mayoría de los actores del Polònia de TV3. ¿El invitado pendiente? Pep Guardiola: «Lo hemos convencido para hacer una entrevista telefónica, pero quiero que sea presencial. Espero conseguirla algún día».

Quim Torra, entre los invitados a Ràdio Vilablareix

Con todos ellos ha vivido anécdotas divertidas, sobre todo cuando se interesan por el éxito de esta radio con solo un trabajador: «Siempre me preguntan que cuántos trabajamos aquí y les digo lo mismo, que estoy yo y los ordenadores». Durante unas vacaciones de turismo rural, recuerda que la propietaria de un horno le preguntó de dónde era y él se quedó parado al oír que la mujer reconocía el pueblo: «Me dijo que conocía Vilablareix gracias a la radio y me quedé de piedra. Me dio vergüenza decirle que yo era su coordinador y le aseguré que le explicaría a él lo que me había pasado. Ahora viene gente a visitar el municipio y esto me llena de orgullo porque es gracias a la radio».

Uno de los invitados que más gracia le hicieron fue Esteve Rovira, director de series tan exitosas como El cor de la ciu tat: «Siempre me daba largas, pero yo le pedía que viniera al estudio una y otra vez. Finalmente, me dijo que lo haría solo para conseguir que le dejara en paz porque había sido un pesado. Anuncié que la entrevista sería en directo y cuando ya tenía cuatro fans allá, me llama y me dice que todavía está saliendo de Barcelona y que llegaría tarde. Yo estaba desesperado y cuando estaba a punto de decir en antena lo que había pasado, me pican a la puerta y era él. Me dijo que aquella sería la primera putada que me haría. A partir de aquí me ha ayudado mucho, ya que siempre pide a sus actores que me hagan caso y vengan a verme».

Así trabajan en esta pequeña radio local | Radio Vilablareix

Así és el estudio de Ràdio Vilablareix

Y ahora que han llegado a los 40.000 seguidores, ¿cuál es su objetivo? El coordinador de la radio no lo tiene claro: «No me planteo si sería bueno acabar el año con 44.000 o con ninguna cifra en concreto. Solo hace cuatro días que hemos logrado este número y lo único que sé es que iremos subiendo y recogiendo los frutos del trabajo bien hecho. Ya es increíble para este pueblo tan pequeño haber conseguido una radio tan valorada con los pocos recursos que tenemos. Lo mejor es que conseguimos que venga gente de Barcelona hasta aquí, gente que hace más de una hora de coche expresamente para venirnos a ver».