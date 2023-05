Surt a la llum l’obsessió de Letícia per una beguda catalana

Letícia i Felip viatgen molt arreu per poder participar en actes oficials que sempre mouen a molts professionals del sector. Fa uns mesos, per exemple, van acudir a Barcelona en un esdeveniment que va posar en alerta tot l’equip de protocol. S’han dit moltes coses sobre la dieta i les manies culinàries de la monarca espanyola, per la qual cosa els qui havien d’organitzar què menjarien i beurien els reis durant la seva estada estaven molt preocupats. Pilar Eyre explica en un vídeo que, com és habitual en aquests casos, sembla que van posar-se en contacte amb l’equip de la Zarzuela per preguntar què necessitaven d’especial.

La sorpresa va ser la resposta oficial, que Letícia té obsessió per una beguda catalana: “No beu te Kombutxa, no. Letícia té una beguda preferida que pren per dinar, per sopar, per aperitiu i quan surt com a copa: el Vichy Catalan amb una rodanxa de llimona“, revela en unes declaracions que sorprenen. Mai no se l’ha vist amb aquesta beguda la mà, així que sembla que manté aquest petit caprici en secret. Si realment és cert que en pren tantíssim, deuen tenir el rebost del palau ple de caixes i caixes d’ampolles de la marca gironina.

Felip VI, per la seva banda, també tindria una preferència clara. En el seu cas, tindria predilecció pel suc de tomàquet: “Sap que no podran estar menjant mentre dura l’acte, així que opta per aquesta beguda perquè l’ajuda a tenir una mica d’aliment a la panxa”.

L’equip de protocol de la Casa Reial revela algunes manies de Felip i Letícia durant els actes oficials

Per una altra banda, l’equip de Protocol va deixar clar que abans que comencés l’esdeveniment; tots dos han d’anar al lavabo: “Han de disposar d’un lavabo per a ells dos sols. Tot just abans que arribi la gent, han d’anar-hi”.

Letícia és fan del Vichy Catalan | Europa Pres

Després d’aquell acte, membres de l’equip haurien aplaudit l’actitud i l’agraïment que hauria tingut Felip VI cap a la seva feina. I Letícia? Cap d’ells haurien volgut mullar-se sobre com la van veure en aquell acte, segons la cronista barcelonina, el que podria significar que realment no tenien coses bones a dir i preferien mantenir-se en silenci per si de cas les crítiques tenien conseqüències.