Felip i Letícia estan acostumats a rebre regals sempre que fan una visita o viatge oficial. Són molts aquells qui els fan la pilota i els obsequien amb objectes cars per agrair la seva presència, per exemple. La transparència els demana que cada any publiquin una llista en la seva pàgina web en què aparegui tot el que han rebut l’any anterior i així ho acaben de tornar a fer. Això ha permès que sapiguem què han inclòs a la seva col·lecció i, com és habitual, torna a haver-hi detalls curiosos.

En total, han rebut 389 regals i més de la meitat han estat per al monarca espanyol. Entre els obsequis que li han fet, destaquen raquetes de tenis, la figura d’un hipopòtam, escultures i un Cuponazo de l’ONCE (com si necessités més diners…). Conjuntament per a ell i la dona, els han regalat tres pufs per a casa, una catifa de Mauritània, un telar o un passaport de peregrí del Camí de Sant Jaume.

Letícia ha estat qui ha rebut regals més cars, per això, tenint en compte que l’emir de Qatar s’hauria gastat una autèntica fortuna en el conjunt de collar, arracades, polsera i anell de diamants. El seu valor? Incalculable, segurament. A més a més, ha rebut obres d’art emmarcades, una bossa cara que va regalar-li Brigitte Macron o un gerro de vidre que va donar-li la primera dama nord-americana. També li han donat dessuadores, vestits, ulleres de sol, mocadors o més joies.

La família reial espanyola ha rebut molts regals | Europa Press

Dos davantals, els regals més sorprenents que ha rebut Letícia

Els regals més sorprenents que han donat a Letícia, però, són uns altres. No és habitual que rebi dos davantals, però l’any passat un restaurant d’Osca ho va voler fer. En la llista també apareix que ha rebut una funda de portàtil, un altre obsequi curiós.

Aquí rep tothom, així que també Elionor i Sofia van tenir regalets. Les princeses espanyoles van rebre dos pastillers (regal estrany per a unes adolescents), polseres una credencial de pelegrí. Finalment, també Sofia de Grècia va rebre presents encara que en el seu cas només van ser vuit i, principalment, van ser fermalls i gerros.