Juan Urdangarin es, seguramente, el más discreto de los cuatro hijos de Iñaki y Cristina de Borbón. Hace pocos días se supo que había hecho un voluntariado en Camboya durante el año sabático que se tomó antes de empezar a estudiar Relaciones Internacionales en una universidad privada en el Reino Unido. Además, filtraron que la suya es una vida «tranquila y anónima» y que comparte piso en Londres con tres chicos. Aquí habría trabajado en una entidad de cooperación internacional, un trabajo que ha dejado para cambiar de ámbito totalmente.

La última información que se ha filtrado sobre él tiene que ver, precisamente, con su trayectoria profesional. Vanitatis ha continuado indagado sobre él y ha sabido que el año pasado fichó por la agencia de organización de acontecimientos de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar. Lo han asignado a la división ecológica de coche Extremo E y aquí trabaja como ayudante de producción, con el objetivo de colaborar para potenciar la venta y el uso del vehículo eléctrico y sostenible. En estos momentos se encontraría en Cerdeña trabajando en la preparación del circuito de esta competición.

Juan Urdangarin cambia de sector de trabajo, pero continúa ligado a la solidaridad

«Se trata de empezar desde bajo para ir tomando conciencia de lo que es un trabajo, los horarios, las responsabilidades y todo aquello relacionado con el mundo laboral», explican. Ahora mismo está de viaje de trabajo en la isla italiana, pero continúa residiendo de manera estable en la capital inglesa. De hecho, tampoco habría abandonado las tareas relacionadas con la cooperación internacional: «Está muy satisfecho con la experiencia que le permite desarrollar su trabajo. Ahora viaja por el mundo en la organización de acontecimientos y reuniones en las que muestran las ventajas de los vehículos eléctricos. En esta empresa puede desarrollar plenamente su vena solidaria».

¿Qué hace Juan Urdangarin? | Europa Press

Poco a poco van sabiéndose más cosas de la vida privada y laboral del hijo mayor de Iñaki Urdangarin y Cristina, cosa no debe hacerle mucha gracia si realmente hace tantos esfuerzos para mantener una vida anónima y alejada de la prensa. Su familia es la que es y no puede evitar que la prensa rosa se interese por qué hace y a qué se dedica, pero podría llegar un comunicado en que insistiera en que no quiere saber nada. Tiempo al tiempo.