¿Por qué Soraya y su marido no se han ido de luna de miel?

Soraya Arnelas y Miguel Ángel se casaron hace ahora un mes en una ceremonia multitudinaria en la que las dos hijas que tienen en común tuvieron mucho protagonismo. Ella es famosa por su participación en Operación Triunfo y es por eso que la revista Semana quiso comprar la exclusiva de la boda. En las fotos que se publicaron se veía cómo eran los dos vestidos que llevó la cantante o cómo estaba decorado el jardín. Ella también ha compartido en su perfil de Instagram algunos videos que demuestran lo espectacular que fue aquel día.

Soraya vende la exclusiva de la boda | Semana

El matrimonio no se ha ido de luna de miel todavía y la revista Lecturas ha podido saber por qué. Es habitual que las parejas pongan rumbo a algún destino paradisíaco pocas horas o un par de días después de la boda, pero en su caso no ha sido así. No están disfrutando de los primeros días como casados en ninguna isla, sino separados. ¿Por qué?

Soraya, centrada en el trabajo después de la boda con Miguel Ángel

Soraya es la culpable de que se hayan quedado sin este viaje. El verano es la época en la que los cantantes como ella tienen más trabajo y no ha querido renunciar a los conciertos que tenía programados, ya que es una manera de conectar (y mantener) con los fans a la vez que le ayuda a llenar los bolsillos.

Durante este primer mes de casada, Soraya no ha parado de trabajar y así lo demuestra su perfil de Instagram. Ha aparecido en televisión y también ha acudido a unos cuántos compromisos profesionales. Ahora bien, esto no quiere decir que no esté con el marido y las hijas. De hecho, ha publicado unas cuántas fotografías con ellos en la casa en la que viven. Si marcharán finalmente de viaje romántico o no, es un misterio.

Lo que sí que ha confirmado es que quieren ampliar la familia. En una entrevista reciente, Soraya reconocía que quieren intentar tener un tercer hijo: «No puedo esperar más, así que intentaremos tener un tercero seguro y no tardaremos».