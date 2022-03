Jordi Cruz diu quant cobrava a ‘Art Attack’ i denuncia l’antic representant

Jordi Cruz sempre serà el Jordi d’Art Attack per a molts. El presentador català va ser l’estrella de Disney Channel durant molt de temps gràcies al programa de manualitats preferit de tota una generació. Ara és notícia per haver tret un llibre en el que parla sobre la seva experiència a la cadena infantil, el que li ha donat ales per concedir una entrevista molt íntima a El Español. El programa va acabar fa pràcticament dues dècades, per la qual cosa ha hagut de reinventar-se. Ha treballat a la ràdio, però també com a DJ.

Ara prova sort com a escriptor amb Mejor no te lo creas, en el que reconeix que va haver d’acudir al psicòleg quan era jove: “Els meus pares van voler que anés a teràpia quan van veure que vivia en un món de fantasia. Jo estava convençut que havia anat a Disneyland perquè m’ho havia imaginat i tots em van acusar de mentir”. El noi havia oblidat completament aquella etapa de la seva vida, però recentment va reviure-la en trobar els informes de les sessions: “Em vaig quedar boig perquè jo sempre recordo la meva infància com un nen molt feliç”.

Com va arribar a ser presentador de Disney Channel? Ell mateix reconeix que tot va ser una mica per casualitat: “Jo estava a la televisió local molt relaxat i sense expectativa. Un amic em va dir que havia fet una prova per al Club Disney i em va dir que enviés una cinta per si de cas. El problema va ser que l’agència que representava el meu amic es va quedar la meva cinta i va posar les dades de la seva empresa. Allà vaig entendre com funciona tot això… Jo no sabia què era un representant, però amb allò vaig obrir els ulls. Poc després, jo caminava pel passadís quan van dir-me que entrés al càsting d’Art Attack. Vaig acabar allà per estar en el lloc i moment adequats. Mai no m’hauria imaginat que el programa acabaria tenint tanta repercussió perquè era un programa d’una plataforma de pagament”.

Jordi Cruz, quan presentava l’Art Attack | Disney Channel

Quan un presentador s’encalla en un programa, moltes vegades acaba enfadat en veure que sempre el recordaran per aquella feina. Ara bé, aquest no és el seu cas: “Com he de renegar del programa? Jo allà tenia molta llibertat i vaig poder escollir dir ¡Hola, artemaníacos! quan en realitat hauria d’haver dit “Hola, nens”. Des que acabés el programa, ha estat molt desaparegut de televisió. A la xarxa han especulat molt sobre ell i sembla que també pel carrer: “A vegades em pregunten si és que ja no treballo ni faig res”.

En aquella època cobrava molts diners, i això que només tenia 18 anys. Això va preocupar els pares, que temien que se li pugés la fama al cap: “Estava cobrant un milió de pessetes al mes. Vam anar a Amsterdam amb la família i li vaig prometre a la meva mare que no provaria les drogues, ja que podia accedir-hi amb els diners que tenia i era molt probable que m’agradessin. Que cadascú faci el que vulgui, però jo veia molt de risc”. Una decisió que potser va canviar la seva vida i carrera professional, la que espera que continuï oferint-li projectes nous.