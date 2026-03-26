Berta Aroca se ha convertido en una de las presentadoras preferidas de toda una generación, una de las caras más visibles del EVA de 3Cat que dirigen al público juvenil. Después de presentar el Loft durante tres años, la influencer acaba de estrenar un proyecto muy personal con el que lleva sus vlogs diarios un poco más allá. En su nuevo programa, llamado Sí a tot, la joven se adentra en mundos que le generan curiosidad, miedo o preguntas que, seguramente, todos nos hemos hecho. La veremos superar el miedo a volar en avión, preguntar a una tarotista sobre su futuro… 10 capítulos donde descubriremos una faceta muy desconocida de esta estrella en las redes sociales. Ahora bien, su vida no ha sido de color de rosa como muchos pueden pensar. De hecho, acaba de compartir un post en el que saca a la luz que ha atravesado una depresión muy profunda.

Hace un año, dice que vivió la «peor época» de su vida. La situación era complicada, hasta el punto de que dice que no quería levantarse ni salir de casa, ni hablar con nadie, ni ver a los amigos y tampoco vivir: «Entré en un pozo muy oscuro del que pensaba que nunca encontraría salida y me diagnosticaron depresión. Yo cada día escribía un poquito y lo que más me ayudaba era escribirle cartas a una Berta que aún no existía pero que yo pedía por favor, por favor, me esperara y me diera fuerzas».

La Berta que escribía aquellas cartas no conocía a la de ahora y nunca se hubiera imaginado que, un año después, tendría la oportunidad de ver nacer un proyecto como este: «Este proyecto es para mí el recordatorio de que nunca te debes rendir y nunca debes dar nada por hecho. La vida es tan frágil… El Sí a tot es el recordatorio de que cuando las cosas parecen terribles y te cuesta levantarte y nada te llena, cierres los ojos y pienses en la persona que aún no existe pero que te espera con los brazos abiertos. Yo sin mi familia, mis amigos, todos los que me han escuchado y acompañado en el proceso y vosotros no estaría hoy aquí«, llega a decir.

Berta Aroca comparte fotos llorando en su publicación más dura

Sus fans han agradecido mucho este ataque de sinceridad, una Berta Aroca vulnerable que no ha dudado en abrirse en canal. De hecho, más allá de este texto tan duro también ha publicado fotos en las que se la ve llorando desesperada. Pequeños recuerdos de una época oscura a la que no quiere volver, pero que le sirven para sentirse aún más orgullosa de lo que ha conseguido porque salir de ese pozo no es fácil: «Es importante explicar cómo te sientes y buscar ayuda, la vida es bonita y siempre te espera al otro lado. No estás solo/sola«, ha recordado en este post en Instagram.

La presentadora se siente «llena y profundamente orgullosa» de este proyecto en el cual han trabajado durante tantos meses «con un equipo tan increíble»: «Ayer lo celebré con todos los que me quieren y fue fantástico. El abuelo se va a dormir cada día a las 18:00 e hizo el esfuerzo de venir hasta Barcelona… qué suerte recibir vuestro feedback y despertarme con tantos mensajes es tan increíble… Ojalá poderle haber explicado a la Berta de hace un año».

Berta Aroca comparteix fotos del seu àlbum més trist i íntim | Instagram

La presentadora ha compartit fotos molt personals on se la veu plorant | Instagram

Berta Aroca va travessar un moment molt complicat | Instagram

En una de estas imágenes que ha compartido, puede leerse una nota que escribió en las Notas de su iPhone hace casi un año. Era el 5 de abril del año pasado cuando se escribía a sí misma cosas tan impactantes como que querría «que la atropellara un coche» solo para comprobar que siente algo: «Creo que me dejaría caer y cerraría los ojos. No me quejaría, no pediría ayuda. No escucharía a nadie si vinieran a socorrerme. Solo descansaría en el suelo frío». Aquel infierno ha podido dejarlo atrás, pero no baja la guardia porque sabe que puede caer fácilmente. Tener un proyecto tan bonito y que ha gustado tanto entre manos puede ayudarla, eso por supuesto. Un ejercicio de transparencia que ha preocupado, pero que ha sido recibido con un montón de mensajes bonitos por parte de sus seguidores.