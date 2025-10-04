Tot preparat per a l’estrena de la tercera temporada de La Travessa. Laura Escanes es posarà les botes de muntanya i la motxilla per conduir una nova edició del concurs d’aventures que ha triomfat a 3Cat. Després de passar pel Mediterrani i els Pirineus, les 10 parelles de concursants hauran de travessar 300 kilòmetres de territori català a La Travessa: expedició Ponent. L’aventura arrencarà el pròxim 9 d’octubre i ja es coneixen les parelles que formaran part d’aquesta experiència extrema.
Qui són les 10 parelles que formen part de ‘La Travessa: expedició Ponent’?
20 aventurers i aventureres formen part del càsting que ha triat 3Cat per a la nova temporada del concurs d’aventures. Una experiencia salvatge i exigent que els portarà per zones de tot el territori. L’expedició començarà al delta de l’Ebre, concretament a la Badia dels Alfacs i posarà punt final a la Vall d’Aran. Abans, és moment de descobrir qui són els concursants.
Amics, parelles, companys de feina, familiars… Els concursants que formen les parelles tenen relacions diverses entre ells, però el que és evident és que ho donaran tot per aconseguir els 20.000 euros de premi.
La primera parella la formen la Cristina i la Maria. Són de Salt i Vallfogona de Balaguera i tenen 30 i 26 anys respectivament. La Cristina és mestra i alumna de la disciplina de trail running de la Maria. La força mental i la fortalesa física seran clau per a la seva aventura.
Ona i Sandra, són cosines polítiques i cadascuna té unes professions ben exigents: bombera i guarda forestal. Tenen 37 i 47 anys i venen de Sant Pere de Torelló i Bellver de la Cerdanya. Un dels punts més curiosos de la seva parella és que amaguen un secret que es revelarà durant el concurs.
Dos germans de Mataró, el Pau i el Carles. El primer és entrenador de crossfit i estudia les oposicions de bomber i el Carles és agent forestal. Tot i que s’entenen perfectament, sempre hi ha espai per a les picabaralles entre germans. Com s’ho faran per superar aquesta aventura?
La Ruth i la Clara són parella i venen de València. Totes dues noies afronten el repte de descobrir Catalunya i travessar-la de nord a sud, sota el desconeixement de les Terres de Ponent. Sens dubte serà tot un repte per a elles.
Una segona oportunitat
L’Álvaro i la Mireia venen de Sant Pere Pescador i aquest any han aconseguit una segona oportunitat. En l’edició anterior no van poder participar per una anomalia al cor que li van detectar a l’Álvaro durant les proves mèdiques per al programa. Un cop recuperat, podran posar-se a prova i gaudir del seu “viatge de noces” a La Travessa.
L’Alícia i el Víctor són parella i venen de Tortosa. Tots dos són experts en espeleologia, comparteixen la passió per les coves i la muntanya i a més a més, coneixen part de la zona on comença l’aventura. Després d’unes situacions complicades que han viscut, busquen un cop de sort al programa.
El Damià i el Daniel venen d’Ulldecona i Montcada i Reixac, són amics i professors de primària, de fet, treballen al mateix centre. Són uns apassionats de la muntanya i la natura, a més a més de ser molt competitius.
L’Isaac i la Neus venen de Lleida i són excompanys de pis. Ell es guia de muntanya i la Neus és professora d’educació física. Van conviure uns anys i per la informació que avança 3Cat, són dues persones amb caràcter que donaran molt joc aquesta temporada.
Des de Vilanova i la Geltrú arriben la Cristina i el Josep. Són companys de feina, treballen com a tècnics d’ambulància i saben controlar els moments de tensió. Tot i que fa un any que són amics, tenen al davant un repte d’allò més potent per posar a prova la seva amistat.
Finalment, tanquen el càsting el Raül i la Cristina. Són amics i infermers, venen de Barcelona i practiquen crossfit. Entre les curiositats que han avançat, explica que no saben mentir i que el seu punt feble són les proves d’habilitat mental. Sigui com sigui, ja està tot preparat per al retorn d’aquest concurs tan potent. El pròxim 9 de setembre a la plataforma 3Cat.