Todo listo para el estreno de la tercera temporada de La Travessa. Laura Escanes se pondrá las botas de montaña y la mochila para conducir una nueva edición del concurso de aventuras que ha triunfado en 3Cat. Después de pasar por el Mediterráneo y los Pirineos, las 10 parejas de concursantes tendrán que atravesar 300 kilómetros de territorio catalán en La Travessa: expedición Ponent. La aventura comenzará el próximo 9 de octubre y ya se conocen las parejas que formarán parte de esta experiencia extrema.

¿Quiénes son las 10 parejas que forman parte de ‘La Travessa: expedición Ponent’?

20 aventureros y aventureras forman parte del casting que ha elegido 3Cat para la nueva temporada del concurso de aventuras. Una experiencia salvaje y exigente que los llevará por zonas de todo el territorio. La expedición comenzará en el delta del Ebro, concretamente en la Bahía de los Alfaques y pondrá punto final en el Valle de Arán. Antes, es momento de descubrir quiénes son los concursantes.

Amigos, parejas, compañeros de trabajo, familiares… Los concursantes que forman las parejas tienen relaciones diversas entre ellos, pero lo que es evidente es que lo darán todo para conseguir los 20.000 euros de premio.

La primera pareja la forman Cristina y Maria. Son de Salt y Vallfogona de Balaguer y tienen 30 y 26 años respectivamente. Cristina es maestra y alumna de la disciplina de trail running de Maria. La fuerza mental y la fortaleza física serán clave para su aventura.

Ona y Sandra, son primas políticas y cada una tiene unas profesiones bien exigentes: bombera y guardabosques. Tienen 37 y 47 años y vienen de Sant Pere de Torelló y Bellver de la Cerdanya. Uno de los puntos más curiosos de su pareja es que esconden un secreto que se revelará durante el concurso.

La Sandra i l’Ona formen parella a ‘La Travessa: expedició Ponent’ | 3Cat.

Dos hermanos de Mataró, Pau y Carles. El primero es entrenador de crossfit y estudia las oposiciones de bombero y el Carles es agente forestal. Aunque se entienden perfectamente, siempre hay espacio para las riñas entre hermanos. ¿Cómo se las arreglarán para superar esta aventura?

Ruth y Clara son pareja y vienen de Valencia. Ambas chicas afrontan el reto de descubrir Cataluña y atravesarla de norte a sur, bajo el desconocimiento de las Tierras de Ponent. Sin duda será todo un reto para ellas.

Una segunda oportunidad

Álvaro y Mireia vienen de Sant Pere Pescador y este año han conseguido una segunda oportunidad. En la edición anterior no pudieron participar por una anomalía en el corazón que le detectaron a Álvaro durante las pruebas médicas para el programa. Una vez recuperado, podrán ponerse a prueba y disfrutar de su «viaje de bodas» en La Travessa.

L’Álvaro i la Mireia són parella i formen part dels concursants de ‘La Travessa’ | 3Cat

Alícia y Víctor son pareja y vienen de Tortosa. Ambos son expertos en espeleología, comparten la pasión por las cuevas y la montaña y además, conocen parte de la zona donde comienza la aventura. Después de unas situaciones complicadas que han vivido, buscan un golpe de suerte en el programa.

Damià y Daniel vienen de Ulldecona y Montcada i Reixac, son amigos y maestros de primaria, de hecho, trabajan en el mismo centro. Son unos apasionados de la montaña y la naturaleza, además de ser muy competitivos.

El Dani i el Damià són amics, companys de feina i participen a ‘La Travessa’ | 3Cat

Isaac y Neus vienen de Lleida y son excompañeros de piso. Él es guía de montaña y Neus es profesora de educación física. Convivieron unos años y por la información que avanza 3Cat, son dos personas con carácter que darán mucho juego esta temporada.

Desde Vilanova i la Geltrú llegan Cristina y Josep. Son compañeros de trabajo, trabajan como técnicos de ambulancia y saben controlar los momentos de tensión. Aunque hace un año que son amigos, tienen delante un reto muy potente para poner a prueba su amistad.

La Cristina i el Josep formen parella a ‘La Travessa’ | 3Cat

Finalmente, cierran el casting Raül y Cristina. Son amigos y enfermeros, vienen de Barcelona y practican crossfit. Entre las curiosidades que han avanzado, explican que no saben mentir y que su punto débil son las pruebas de habilidad mental. Sea como sea, ya está todo preparado para el regreso de este concurso tan potente. El próximo 9 de septiembre en la plataforma 3Cat.