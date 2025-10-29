La travesía: expedición Ponent ha llegado a su fin. El concurso de aventuras presentado por Laura Escanes ha cerrado su tercera temporada, consolidada como la más extrema de todas. Después de atravesar los Pirineos y el Mediterráneo, las nuevas diez parejas de aventureros y aventureras tenían ante sí un reto mayúsculo: atravesar Cataluña de sur a norte recorriendo la franja de Ponent. Más de 300 kilómetros de ruta, pruebas extremas, lágrimas, meteorología incontrolable, lluvia y nieve. Todos los condicionantes para llevarlos al límite y conseguir las dos plazas para la gran final que se ha podido ver este martes 28 de octubre en la plataforma 3Cat.

Cada semana desde su estreno, 3Cat ha ido dosificando tres capítulos, manteniendo la expectación y el nerviosismo por descubrir quién sería la pareja ganadora de La Travesía. Después de recorrer el territorio, con una primera etapa en la Bahía de los Alfaques, en las Tierras del Ebro, las tres parejas semifinalistas luchaban desde la estación de esquí de Boí Taüll para hacerse con las dos únicas plazas de finalista. En el capítulo 9, la antesala a la gran final, las parejas formadas por Pau y Litus, Dani y Damià y Maria y Josep tenían que competir en una prueba muy dura en la nieve para ganar esta preciada plaza. No fue hasta el último capítulo que se resolvió el misterio: Dani y Damià y Maria y Josep eran los finalistas que se pondrían a prueba por última vez para conseguir los 20.000 euros de premio.

La nieve y un paraje natural todo blanco, el escenario de una final extrema

El capítulo 10, titulado La cima, ya era una pista muy clara sobre cómo transcurriría la prueba. Las parejas tendrían que coronar una cima de cerca de 2400 metros de altitud, pero antes, tenían la opción de conseguir 10 minutos para congelar a sus rivales. ¿Para hacerlo? Ganar dos pruebas. La primera, localizar entre la nieve dispositivos de detección de víctimas de alud (DVA). Los primeros cinco minutos se los llevaron Josep y Maria.

El Josep y la Maria han ganado los 10 minutos de las pruebas de la gran final de ‘La Travessa’ | 3Cat.

La segunda prueba aún se podía complicar más. Para aprender a dominar la técnica de la autodetención en la nieve, cada miembro de la pareja tenía que deslizarse montaña abajo y parar con los piolets al lado de una marca hecha en la nieve. Quien quedara más cerca se llevaba los otros cinco minutos. Una vez más fue la pareja de Josep y Maria quien se hizo con el tiempo. Para subir el nivel y generar competitividad, el programa trajo a los ganadores de la edición del Mediterráneo, el Cirera y el Tafalla, para que compitieran contra ellos en una apuesta por doblar o igualar el tiempo de los rivales. Si Damià y Dani ganaban, podían conseguir 10 minutos también.

La carrera los llevó por caminos de bosque llenos de nieve, hacer una vía de escalada, conseguir una pieza de madera y llegar a la Iglesia de Bagergue donde los esperaba la presentadora. Los vigentes vencedores lograron ganar la prueba en el último segundo, sin llevarse ningún beneficio, pero provocando que Dani y Damià salieran al día siguiente sin ninguna ayuda extra.

Los ganadores de ‘La Travessa: expedición Mediterráneo’ han vuelto al programa | 3Cat

La gran final: una ruta a contrarreloj para llegar a la cima

Las cartas estaban sobre la mesa. Josep y Maria y Dani y Damià tenían que darlo todo después de muchos días de esfuerzo y sacrificio. La prueba consistía en salir desde el Puerto de la Bonaigua, subir tres kilómetros y cambiar los esquís de montaña por otro equipamiento usando los piolets. Esquiar sobre nieve virgen es muy complicado y tener que ir abriendo camino aún más.

¿Quién ha ganado ‘La Travessa: expedición Ponent’? | 3Cat

Por si aún no fuera suficiente, las penalizaciones aplicadas a Dani y Damià los harían ir deteniéndose por el camino. El recorrido fue muy intenso, con la pareja de amigos y compañeros de trabajo al frente con poca distancia con Maria y Josep. A pesar de los 10 minutos que les fueron dosificando sus compañeros, los vencedores de La Travessa: expedición Ponent fueron Dani y Damià.

Dani y Damià son los ganadores de ‘La Travessa’ | 3Cat

Un éxito en las audiencias de la plataforma 3Cat

La Travessa es uno de los buques insignia de la plataforma 3Cat y su éxito se consolida tras esta tercera temporada. El reality de aventuras ha cerrado su edición como el programa de entretenimiento más visto a la carta de 3Cat desde que se estrenó y acumula más de 700.000 reproducciones. Además, los dos vídeos más vistos a la carta son de La Travessa, que ya acumula más de 4 millones de reproducciones sumando las dos temporadas anteriores.