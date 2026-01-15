Hay personajes que gustan mucho entre los espectadores de Com si fos ahir. Actores y actrices que llevan muchos años acompañándolos en esta serie diaria de TV3 y en otras producciones que se pueden encontrar si se busca bien entre el archivo de la plataforma 3Cat. Ahora bien, en todos estos años si alguien puede quedarse con el título de abuela más querida, esa es la Mari Carmen (Teresa Urroz).

La madre de Noe (Elena Gadel) sabe cómo ganarse el cariño de los protagonistas, si bien su carácter ya la ayuda, los platos que prepara hacen que todos siempre quieran más. En este segundo trimestre de la novena temporada, la mujer ha vuelto con más presencia que nunca y ha protagonizado un nuevo susto para su hija en medio de una guerra fría entre ellas por unos discursos un poco edadistas de la secretaría de la consultoría.

Mari Carmen quiere disfrutar de la vida a pesar de la oposición de Noe

¿Qué papel está jugando Mari Carmen esta temporada? Después de unos meses con un rol más bien secundario, esta mujer tan afectuosa y de ideas fijas ha sufrido la pérdida de una amiga íntima. La muerte de Aurora la ha afectado tanto que ha decidido dejar de trabajar en La iaia para vivir la vida con las amigas. De un día para otro se quiere ir un mes a Noruega para ver las auroras boreales y se gastará una buena suma para pagarse unos implantes. Decisiones que Noe no ve del todo bien y que camufladas en preocupación esconden un cierto discurso edadista respecto a la edad de su madre y el porqué de invertir tanto dinero. Ella acaba de comprarse una nueva casa con Miquel (Eduard Farelo) y nadie la ha criticado a pesar de no ir tan bien económicamente.

Noe y Mari Carmen discuten continuamente en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

En todo caso, los guionistas han optado por estirar el chicle de la trama y enfriar la relación entre madre e hija, impulsada por un montón de discusiones entre ellas. Noe la necesita para que la ayude con los niños y a la vez la mujer quiere vivir la vida sin las constantes discusiones con la hija. En toda esta pelea entre ellas que ya se alarga desde hace capítulos, un susto que ha sufrido Mari Carmen en casa las ha hecho dejar las trincheras un rato. En el capítulo del jueves 15 de enero y después de otra discusión por las inversiones de la abuela, Noe ha tenido que tragarse el orgullo para pedir ayuda, pero sin opción de poder ponerse en contacto con ella. Después de una llamada de una amiga de su madre, ambas se han dirigido a su casa para averiguar dónde estaba. Allí se han encontrado la escena del crimen: Mari Carmen tendida en el suelo sin poder moverse porque había resbalado y no podía levantarse para contactar con nadie.

Noe encuentra a su madre tendida en el suelo en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

El susto de Mari Carmen en ‘Com si fos ahir’ alerta a Noe | 3Cat.

Después de este susto y de llevarla a casa de Noe, la hija ha prometido que estará unos días con ellos hasta que se recupere, ante las insistencias de Mari Carmen porque quiere volver a casa y no ser una carga para nadie. Noe y su hermano han ignorado las súplicas y, intentando que no la escuchen, han pactado mirar un aparato de teleasistencia para instalar en su casa cuando se quede sola. ¿La respuesta de la mujer? Amenazarles que si quieren controlarla, el aparato acabará dentro del váter. De humos no le faltan, pero habrá que esperar para ver si esto es un precedente en su relación o si a partir de ahora Noe la controlará aún más que antes.

Dos accidentes en dos temporadas consecutivas

Haciendo memoria, sin embargo, se puede recordar uno de los grandes sustos que sufrió Mari Carmen precisamente la temporada anterior. ¿Alguien recuerda su estancia en el hospital en que su vida estuvo en peligro? Todo fue culpa de un error de Ismael (Jaume Solà), después de intentar llevarse un dinero de La iaia y fue atrapado in fraganti por la cocinera del bar. Los televidentes estuvieron muchos días pendientes de su vida y sufriendo porque los pronósticos iniciales de los médicos no eran buenos después de tenerla en coma.

Mari Carmen (Teresa Urroz) en coma en ‘Com si fos ahir’ / TV3

Todo quedó en un gran susto, igual que este resbalón, pero no parece que este sea el final de la nueva trama que ha iniciado con su hija en Com si fos ahir.