Hi ha personatges que agraden molt entre els espectadors de Com si fos ahir. Actors i actrius que fan molts anys que els acompanyen en aquesta sèrie diària de TV3 i en altres produccions que es poden trobar si es mira bé entre l’arxiu de la plataforma 3Cat. Ara bé, en tots aquests anys si algú pot quedar-se amb el títol d’àvia més estimada, aquesta és la Mari Carmen (Teresa Urroz).
La mare de la Noe (Elena Gadel) sap com guanyar-se l’afecte dels protagonistes, si bé el seu caràcter ja l’ajuda, els plats que prepara fan que tothom sempre en tingui ganes de més. En aquest segon trimestre de la novena temporada, la dona ha tornat amb més presència que mai i ha protagonitzat un nou ensurt per a la seva filla en mig d’una guerra freda entre elles per uns discursos una mica edatistes de la secretaria de la consultoria.
La Mari Carmen vol gaudir de la vida per molt que la Noe es posi en contra
Quin paper està jugant la Mari Carmen aquesta temporada? Després d’uns mesos amb un rol més aviat secundari, aquesta dona tan afectuosa i d’idees fixes ha patit la pèrdua d’una amiga íntima. La mort de l’Aurora l’ha trasbalsat tant que ha decidit deixar de treballar a La iaia per viure la vida amb les amigues. D’un dia per l’altre se’n vol anar un mes a Noruega per veure les aurores boreals i es deixarà una bona morterada per pagar-se uns implants. Decisions que la Noe no veu del tot bé i que camuflades en preocupació amaguen un cert discurs edatista respecte a l’edat de la seva mare i el perquè d’invertir tants diners. Ella s’ha comprat fa res una nova casa amb el Miquel (Eduard Farelo) i ningú l’ha criticat tot i no anar tan bé econòmicament.
En tot cas, els guionistes han optat per estirar el xiclet de la trama i refredar la relació entre mare i filla, impulsada per un munt de discussions entre elles. La Noe la necessita perquè l’ajudi amb els nens i alhora la dona vol viure la vida sense les constants discussions amb la filla. En tota aquesta baralla entre ells que ja s’estira des de fa capítols, un ensurt que ha patit la Mari Carmen a casa les ha fet deixar les trinxeres una estona. En el capítol de dijous 15 de gener i després d’una altra discussió per les inversions de l’àvia, la Noe ha hagut d’empassar-se l’orgull per demanar ajuda, però sense opció per poder posar-se en contacte amb ella. Després d’una trucada d’una amiga de la seva mare, totes dues s’han dirigit a casa seva per esbrinar on era. Allà s’hi han trobat l’escena del crim: la Mari Carmen estesa a terra sense poder moure’s perquè ha relliscat i no podia aixecar-se per contactar amb ningú.
Després d’aquest ensurt i de portar-la a casa de la Noe, la filla ha promès que s’estarà uns dies amb ells fins que es recuperi, davant les insistències de la Mari Carmen perquè vol tornar a casa i no ser una càrrega per a ningú. La Noe i el seu germà han ignorat les súpliques i, intentant que no la sentin, han pactat mirar-se un aparell de teleassistència per instal·lar a casa seva quan es quedi sola. La resposta de la dona? Amenaçar-los que si volen controlar-la, l’aparell acabarà dins el vàter. De fums no n’hi falten, però caldrà esperar per veure si això és un precedent en la seva relació o si a partir d’ara la Noe la controlarà encara més que abans.
Dos accidents en dues temporades consecutives
Fent memòria, però, es pot recordar un dels grans ensurts que va patir la Mari Carmen precisament la temporada anterior. Algú recorda la seva estada a l’hospital en què la seva vida va estar en perill? Tot va ser culpa d’un error de l’Ismael (Jaume Solà), després d’intentar endur-se uns diners de La iaia i va ser enxampat in fraganti per la cuinera del bar. Els teleespectadors van estar molts dies pendents de la seva vida i patint perquè els pronòstics inicials dels metges no eren bons després de tenir-la en coma.
Tot va quedar en un ensurt molt gros, igual que aquesta relliscada, però no sembla que aquest sigui el final de la nova trama que ha iniciat amb la seva filla a Com si fos ahir.