Fidelitzar una audiència durant nou temporades és un repte aconseguit per als guionistes i creadors de Com si fos ahir. Que encara interessin les aventures quotidianes d’una colla de boomer és tot un èxit, sobretot perquè això vol dir que les trames que s’inventen continuen sorprenent. Les històries es configuren sovint entre comèdies i drames, una mica com la vida mateixa i en aquest sentit les traïcions entre amics són una situació cruel i també regular. El nou trident de solters del Comsi format pel Litus (Pepo Blasco), l’Andreu (Marc Cartes) i el Jordi (Andrés Herrera) ha acabat com el rosari de l’aurora després que l’infermer hagi decidit saltar-se tots els codis de col·legues.
La cita nefasta del Litus i el punt d’unió amb l’Andreu
D’on ha sortit tot aquest conflicte de testosterona i ego? El Litus feia molts mesos que estava fora de Barcelona i abans de les festes de Nadal els guionistes de la sèrie de TV3 van decidir recuperar-lo. Tot just coincidint amb l’adeu de la seva germana, la Marta (Sílvia Bel), el Litus ha passat a ocupar el seu pis i a tenir cert protagonisme amb una companya de feina anomenada Raquel (Maria Ribera). Des del primer moment que els amics de la colla van veure com li queia la bava parlant amb ella per telèfon, van animar-lo a fer un pas i de pas, que li demanés una cita. Ella va acceptar-la ben contenta, però un cop junts i després de dinar, la conversa es va convertir en un monòleg del Litus amb la dona adormint-se al sofà. Amb l’excusa que feia dies que no dormia bé perquè tenia un gatet petit a qui havia d’alimentar cada tres hores, tots dos van arribar a la conclusió que entre ells no hi podia haver més que una relació d’amistat cordial.
I qui, de tots els homes de la sèrie, podria aprofitar aquesta situació d’avantatge? Feia dies que l’Andreu estava amb la mosca rere l’orella, buscant les pessigolles del seu amic i fins i tot rient d’ell perquè no es creia que pogués tenir una cita. Potser és ego masculí o potser és l’enveja d’estar solter perquè la seva última aventura amb la Neus (Mercè Martínez) tampoc va sortir gens bé? Després de l’accident que va patir el Jordi ajudant el Litus a canviar el terra de casa, l’Andreu va acabar intercanviant unes paraules amb la Raquel, amb qui el Litus havia quedat per fer un cafè abans de la nefasta cita. Un tastet que no ha estat prou per a ell i que, en una trobada sorpresa, ha acabat descobrint que ja es coneixien d’abans. La Raquel era la professora d’infantil del fill de l’Andreu i la Gemma (Àurea Márquez), el Manel. Una coincidència curiosa que els ha portat a quedar per sopar, tot això sense dir-li res al Litus.
L’Andreu aprofita la seva connexió amb la Raquel
Unes hores abans d’aquesta cita secreta, els tres amics del club de solters s’han trobat al pis del Litus per ajudar-lo a mobilitzar unes capses i ha estat aquí quan l’Andreu ha acabat confessant que havia quedat amb la Raquel per sopar. La reacció del Litus davant aquesta traïció? No s’ho ha pres gens bé i l’ha fet fora de casa. Si es pensava que celebrarien aquesta notícia, ho portava clar.
En tot cas, l’Andreu, tot i disculpar-se, ha continuat endavant amb la trobada amb l’excusa de ser vells coneguts, i sembla que la conversa ha estat fluida perquè han acabat al pis de l’infermer. La situació, evidentment, no hi té res a veure amb la cita del Litus on la dona es va adormir de sentir-lo xerrar pels descosits. Al final del capítol d’aquest dimarts 20 de gener ha acabat passant el que tothom esperava: tots dos han acabat al llit. Què farà el Litus quan descobreixi que no només li ha robat la noia sinó que ha anat més enllà?
Ja són prou grandets per gestionar aquestes coses, però per la reacció del Litus i el seu propòsit de posar-se fit apuntant-se al gimnàs amb el Jordi, sembla que anirà a totes a partir d’ara.
Si a l’Andreu li funciona aquesta nova relació, caldrà esperar per veure-ho, però el que ara ha quedat clar és que la traïció més dura sovint arriba a través de la persona més inesperada.