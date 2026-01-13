Hi ha qui té més o menys sort en el sector de les relacions personals. Persones amb llistes interminables d’exparelles i d’altres més sols que un mussol. A Com si fos ahir l’amor és un dels leitmotivs clars de les trames que han marcat els últims anys d’emissions. La sèrie diària de TV3 aposta per relacions curioses, ruptures, matrimonis abocats al fracàs i d’altres amb crisis recurrents que no hi ha manera que trenquin tot i que potser els aniria bé.
Aquesta novena temporada un dels personatges que ha tornat amb trames molt potents és la cosina més manipuladora. La Lídia (Míriam Alamany) va mantenir els espectadors ben enganxats a la pantalla mesos enrere després d’entrar en una dinàmica amb un estafador de l’amor que va acabar enredant-la a ella i a la Gina (Meritxell Huertas). Després de les vacances de Nadal, els guionistes han decidit reincorporar-la a la ficció catalana i demostrarà que el seu caràcter enrevessat no ha canviat gens.
La Lídia es converteix en el suport de la Gina
El tàndem de cosines més estimat de Com si fos ahir ha tornat amb força després de protagonitzar una de les històries més surrealistes dels darrers anys. Qui els diria que un mateix home les enredaria de bona manera a través d’una aplicació de cites per estafar-les i quedar-se amb els diners de les arres de l’edifici de la tieta? Totes dues van ser més aviat cegues deixant-se portar pels despits anteriors i els afalacs d’un home acostumat a jugar a dues bandes.
En tot i un cop superada aquesta història, la Lídia va desaparèixer de la sèrie fins ara, tot just després de viure els mesos més durs de la seva cosina. La Gina va ser víctima d’un error del Miquel (Eduard Farelo) i el Jordi (Andrés Herrera) jugant amb una escopeta de balins. Els resultats? Un timpà perforat, pèrdua d’audició i una mentida recurrent que va acabar esclatant de la pitjor manera. Les vacances de Nadal sembla que han servit per apaivagar el foc, però l’arribada de la Lídia ho ha complicat tot de nou. D’una banda, vol que la seva cosina no sigui tan beneita i lluiti una mica més per aconseguir diners. Fins i tot s’ha comprat els audiòfons amb els seus diners i vol que la Gina posi en pràctica les seves arts de manipulació per enganyar el Miquel i que faci tot el que vulgui per ella de franc. Caldrà veure quins resultats n’extreu de tot plegat.
Nova decepció amorosa de la Lídia
Tornant de nou a les relacions personals, la Lídia ha deixat enrere el seu ensurt amb l’estafador de l’amor, però retrobar-se amb el seu ex i pare del seu fill portarà una altra sorpresa per a ella. Passejant per carrer amb la Gina es troba a l’altra vorera amb el Carles, la seva exparella i el pare del Valeri. Tot i fer veure que no tenen bona relació i que no el suporta, la Lídia no pot evitar posar-se d’allò més arreglada quan ell li proposa sopar plegats. Si tant l’odia perquè es preocupa tant per impressionar-lo?
En tot cas, el retrobament amb el Carles sembla que pot acabar amb festa i rauxa després de sopar, però resulta que les intencions de tots dos són completament oposades. El seu ex ha intentat recordar els bons moments de la relació, parlant de les seves estones sense discussions, però amb una intenció molt clara. Tot just quan la Lídia acabava de demanar dues copes de cava per anar posant a to la nit, el seu ex ha posat damunt la taula el motiu real de la trobada: vol signar definitivament els papers de divorci perquè vol casar-se amb la seva nova parella. El cop, tot i fer veure que no era res, l’ha deixat tocada.
El petit avançament del pròxim capítol ja ens ha deixat veure que la Lídia no és cap santa i que la seva forma de manipular la realitat continua. Després de la trompada amb el seu ex i d’adonar-se que no hi hauria res més entre ells, parlarà amb la Gina sobre el que ha passat i farà veure que qui estava interessat en ella era el Carles i que va haver de dir-li que no volia res perquè “no podia estar-se quiet”. Ja se sap que les mentides a Com si fos ahir tenen les potes molt curtes i, en un moment o altre, la Lídia podria rebre les conseqüències. Serà el moment de veure la seva cara més vulnerable?