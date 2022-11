Fúria de l’exmarit de Corinna: “És una dona perillosa i inestable”

Corinna Larsen encadena una confessió sobre l’aventura sentimental amb Joan Carles de Borbó rere una altra. Els seus pòdcasts no fan gens de gràcia als amics de l’emèrit, que consideren que és una ressentida que menteix més que parla.

L’últim en opinar al respecte ha estat Philip Adkins, el primer marit de l’alemanya. Ell és el pare de la seva filla gran, l’Anastasia, un home que ha aprofitat que l’ex està de moda per carregar contra ella públicament. El rei emèrit el va convidar a la famosa cacera de Botswana, per la qual cosa creu que pot dir obertament que és “mentida” tot el que explica Corinna en el seu pòdcast.

El primer marit de Corinna la deixa verda en unes declaracions impactants

Les seves paraules textuals evidencien que no sent gaire estima cap a la seva ex: “El que diu és totalment fals. Corinna és una dona perillosa i inestable“, hauria etzibat. Va ser ell també el qui va donar més informació sobre el viatge a Botswana que van fer amb Joan Carles el 2012. Ho va fer en una entrevista a Vanity Fair en què va assegurar que van passar uns dies “boníssims” a la sabana africana. En aquesta conversa, va arribar a etzibar que “tothom” ha d’adonar-se que es tracta d’una dona “sociòpata i narcisista” segons informa La Razón.

L’exmarit de Corinna l’ha criticat públicament | Europa Press

Recentment, també ha dit que Corinna ha de viure amb la “dolorosa realitat” de ser poc interessant i insignificant: “Sempre ha estat morta per dins. No hi ha cirurgià plàstic ni banquer que pugui canviar-ho”, unes paraules molt cruels contra la mare de la seva filla. Mai no ha parlat bé sobre ella públicament, però tampoc no l’havia acusat d’inventar-se coses. I és que el que ha fet en aquesta ocasió és anar una mica més enllà i dir que no està explicant la veritat quan parla de tot el que va passar durant el safari a Botswana, del que ell té informació perquè hi estava present.