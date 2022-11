Sofia de Grècia, apassionada del món esotèric: ovnis, ocultisme i esperits

Pilar Eyre continua aportant informació sobre la família reial en el seu canal de Youtube. La periodista del cor ha centrat l’últim vídeo en la figura de Sofia de Grècia i, més concretament, les seves creences religioses. Sempre s’ha dit que la dona de Joan Carles de Borbó és una apassionada del món esotèric: “Aquest és un tema una mica delicat. Ella està convençuda des de fa molts anys que hi ha un món ocult que es manifesta i que es comunica amb nosaltres a través de senyals i sessions d’espiritisme“.

Sofia ho ha heretat de la mare, sembla, de la reina Federica de Grècia: “La mare creia fins al punt que deia que parlava amb el marit cada nit després que morís i l’endemà li deia al fill quins consells li hauria transmès el marit mort. El primer ministre grec va assabentar-se i va dir que els morts no podien governar i que tot allò havia d’acabar”. Aquesta història apareix en la primera edició de les seves memòries, una part que Franco va demanar que s’eliminés de les següents perquè li feia por que la gent es pensés que estava boja. Franco hauria obligat Sofia que no es pronunciés sobre el tema i que no parlés sobre ocultisme.

Sofia era públicament religiosa, “passava per molt devota i anava a missa“. Quan ja va ser reina, però, va començar a organitzar seminaris amb estudiosos sobre el tema i va manifestar-se com a creient del més enllà i l’ocultisme, així com en les aparicions de la Verge: “Jo recordo que una dona li va explicar a Sofia en un dinar que havia tingut una visió de la Verge i que ella va dir que era una meravella i que també volia ser testimoni d’una aparició així. Joan Carles, mentrestant, li hauria dit que callés i que no li parlés sobre el tema perquè Sofia s’ho creia tot perquè era una crèdula”, ha relatat.

Joan Carles de Borbó hauria humiliat Sofia per les seves creences esotèriques

En l’any 1977 Joan Carles i Sofia van acudir a una visita oficial al Perú, un moment en el que només feia dos anys que eren reis. Van anar-hi acompanyats d’un petit grup de periodistes, tal com ha explicat Pilar Eyre. Un d’ells era un especialista en els ovnis, el qui hauria donat molta informació a la reina sobre el tema: “Ella li deia que li encantava el tema i li preguntava quins llibres podia llegir sobre el tema. Va arribar a ser tal aquest interès de la reina, que el grup de periodistes la van obsequiar amb una pedra amb uns dibuixos que figurava que havia estat deixada allà pels ovnis. La pedra pesava tres mil quilos i van haver de portar-la en un avió especial, el que va costar caríssim. Van fer l’entrega oficial d’aquesta pedra a La Zarzuela”.

“Va anar-hi el grupet dels periodistes a donar-li, els que van començar a descriure què se suposava que posava en la pedra de l’ovni. En aquell moment, hauria aparegut Joan Carles vestit de tenis, es va apropar al grup i ella va començar a ensenyar-li la pedra molt emocionada. Ell, llavors, va apropar-se i li va dir que posava “begui Coca-Cola“. Ell va marxar amb la seva raqueta mentre se’n mofava i els periodistes van sentir-se molt ridículs. El somriure de Sofia se li va esborrar de la cara i crec que aquella va ser una de les grans decepcions de Sofia“, ha afegit.

“La reina sempre està plena de collars i pedres amb pedres de Mauritània, ulls de tigres, tota mena de pedres contra el mal d’ull… Ella continua creient en tot això i, en un moment donat, va explicar a una periodista que duia tot allò per atraure la felicitat”, explica Pilar Eyre en aquesta nova mostra d’informació sobre la monarquia.