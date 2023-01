Elena de Borbó envia Froilán a Abu Dhabi: castigat, viurà amb Joan Carles

Froilán està descontrolat i la mare no pot més. Elena de Borbó ha decidit prendre una decisió desesperada i l’enviarà lluny per intentar que espavili i se n’adoni que no pot continuar per aquest camí. Quan semblava que s’havia calmat i havia deixat enrere el seu passat ple de polèmiques, el jove Marichalar ha reprès els mals hàbits i últimament només es parla d’ell i les seves baralles a discoteques.

Quina solució ha trobat la mare abans que la situació es descontroli encara més? Castigar-lo amb un trasllat a Abu Dhabi, ciutat en la que viurà amb el seu avi. Joan Carles de Borbó rebrà el net més gran en els pròxims dies, tal com avança la revista Lecturas en exclusiva. La mare vol que deixi de protagonitzar un titular escandalós rere un altre, per la qual cosa l’envia als països àrabs amb el seu avi perquè el controli i el mantingui allunyat dels problemes… o, si més no, de la premsa tafanera.

Froilán viurà a Abu Dhabi amb Joan Carles de Borbó | Instagram

Joan Carles de Borbó s’estaria preparant per a l’arribada de companyia, a qui vol donar el millor perquè es quedi allà molt de temps i no el torni a deixar sol. L’emèrit hauria començat a buscar casa pròpia, una compra que demostra que vol una llar per al net i que ha acabat acceptant que no podrà tornar a viure a Espanya. El seu present i futur està a Abu Dhabi, el que li hauria costat d’entendre. Fins ara ocupava la residència d’un dels seus amics, però considera que toca comprar-se una de pròpia i el trasllat del net és una bona oportunitat per fer el canvi.

Joan Carles de Borbó tindrà Froilán a Abu Dhabi ben aviat | Europa Press

Elena de Borbó té problemes amb els dos fills, amb Froilán i Victoria Federica

Elena de Borbó està farta dels fills, clarament els més problemàtics de tots els nets de Joan Carles i Sofia. Froilán i Victoria Federica són els que apareixen més vegades a la premsa rosa, una atenció mediàtica que sempre ve acompanyada de crítiques perquè no són dos joves gaire exemplars. De moment envia Froilán lluny dels paparazzi i confia que el seu avi el pugui tenir més controlat. Què farà allà és un misteri, tenint en compte que l’últim que se sabia era que havia estat fent pràctiques en una empresa de Londres.

I què passa amb Victoria Federica? La petita dels Marichalar ha declarat la guerra a la mare en iniciar una carrera com a influencer. Elena no volia que ho fes, però a la jove li ha estat igual i continua publicant fotos, apareixent a festes i concedint declaracions. Ha arribat a publicar-se que hauria marxat de casa després d’una forta discussió amb la mare, però aquesta informació no l’ha volgut confirmar Casa Reial. Ara que envia Froilán i tots els seus problemes lluny, és probable que la germana de Felip VI se centri en analitzar com pot deixar enrere tots els maldecaps que li està generant la filla petita.