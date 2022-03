Letícia es retroba amb la seva principal enemiga tres anys després

Letícia i Felip VI viatjaran fins a Londres dimarts vinent per assistir al servei religiós en honor al duc d’Edimburg, el marit d’Elisabet II. El marit de la reina d’Anglaterra va morir en plena cinquena onada del coronavirus, per la qual cosa no van poder organitzar un funeral multitudinari com haurien volgut. És per això que ara li donaran l’últim adeu en un homenatge que reunirà totes les famílies reials d’Europa, inclosa l’espanyola… i la grega. Això donarà lloc a l’esperada retrobada entre Letícia i la seva principal enemiga, Marie-Chatal.

Cal recordar que Marie-Chantal és la dona del príncep Pablo de Grècia, i per tant cosí de Felip. Ella va ser una de les poques aristòcrates que va criticar Letícia públicament l’abril del 2018, quan va protagonitzar aquell menyspreu cap a Sofia davant la catedral de Palma en no voler que la sogra es fes una fotografia amb les netes. Marie-Chantal va escriure un missatge molt contundent a Twitter, en el que assegurava que Letícia “havia mostrat la seva vertadera cara” i que “cap àvia es mereix un tracte així“. Aquesta crítica no tenia cap precedent, tenint en compte que els membres de la reialesa no acostumen a criticar-se entre ells públicament. És d’entendre la seva postura, però, ja que el gest de Letícia va ser molt criticat per tothom i perquè ella forma part de la família política de Sofia, la gran perjudicada.

Marie-Chantal va criticar Letícia públicament | Twitter

Pot semblar un atac sense més importància, però la veritat és que no s’han tornat a veure des de llavors. Ambdues haurien fet l’impossible per evitar coincidir, tal com han confirmat fonts properes a les dues Cases Reials. És per això que la premsa rosa desitja amb moltes ganes una retrobada de les dues, pendents d’algun menyspreu o gest poc amable entre elles. Aquesta espera fotografia podria arribar dimarts vinent, quan coincidiran en l’homenatge al duc d’Edimburg. Clarament no és el millor escenari per muntar una escena, però serà destacable que evitin saludar-se, per exemple.

De moment caldrà esperar i, realment, el més probable és que aprofitin que hi haurà molts convidats per ignorar-se. En cas que es creuin, és d’esperar que facin com si res hagués passat i se saludin cordialment… encara que tothom esperi un menyspreu o una mala cara. Han passat tres anys des de llavors i, segurament, hauran deixat el mal rotllo enrere. Sigui com sigui, molts desitgen que no sigui així i que no s’hagin perdonat.