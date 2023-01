Joan Carles de Borbó, ben còmode en una festa de multimilionaris àrabs

Joan Carles de Borbó continua amb la seva vida de luxe a Abu Dhabi. El rei emèrit espanyol estaria buscant casa nova, un gest que demostra que s’ha resignat i que finalment s’ha fet a la idea que no podrà tornar a Espanya. Als Emirats Àrabs no ho està passant gens malament, per això, tenint en compte que gaudeix de totes les comoditats possibles i que està cuidat per un grup d’assistentes, metges i guardaespatlles.

Cal recordar que el pare de Felip VI té bona relació amb alguns dels homes més rics del país, una amistat i influència que s’ha demostrat aquest cap de setmana. I per què ho diem això? En haver estat enxampat a l’E-Prix Diriyah I de Riad, la segona carrera de la competició de cotxes elèctrics, la Fórmula E.

Joan Carles de Borbó, a Riad envoltat d’amics ben rics

Com és habitual en aquest circuit, la grada va omplir-se amb alguns dels homes amb més poder de la zona d’Aràbia. El Mundo assegura que van acudir-hi molts multimilionaris, prínceps àrabs, l’emir de Qatar i diversos membres de la dinastia saudita. Alguns d’ells han publicat fotografies de la trobada, el que permet situar Joan Carles entre els assistents. Se’ls veu a tots dempeus excepte a ell, de fet, a qui han col·locat una cadira per ajudar-lo amb els problemes de mobilitat que arrossega.

Joan Carles de Borbó, encantat en un cap de setmana de luxe | Instagram

Joan Carles, present en una altra fotografia de la reunió | Twitter

Joan Carles de Borbó va comunicar la setmana passada que iniciaria els tràmits administratius per traslladar la seva residència fiscal als Emirats Àrabs i, d’aquesta manera, esquivar Hisenda. En un comunicat, hauria informat que la base de les seves operacions econòmiques ja no es troba a Espanya i que, per tant, hauria de constar com a contribuent al país àrab.