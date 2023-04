Juan Carlos de Borbón llega a Sanxenxo: actitud y planes muy diferentes

Juan Carlos de Borbón tiene previsto pasar unos días en Sanxenxo, la localidad gallega que ha escogido para la segunda visita en España desde que marchara a vivir en Abu Dabi. Está previsto que el avión aterrice este mediodía en el aeropuerto de Vigo, donde lo recogerán unos amigos que lo tienen todo preparado para su visita.

El emérito español se ha dejado ver en Londres antes, sin embargo, una excursión que los medios han aprovechado para publicar una fotografía suya después de unas semanas sin verlo. TVE ha compartido imágenes que lo muestran envejecido y con peor cara en la grada del estadio del Chelsea, el equipo de fútbol que se enfrentaba al Real Madrid ayer noche.

🔸 Primeras imágenes del rey Juan Carlos I en el palco de Stamford Bridge. Allí está viendo el partido entre el Chelsea y el Real Madrid



📸 EFE/EPA/TOLGA AKMEN pic.twitter.com/kNmxZmQhGu — RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 18, 2023

La visita de Juan Carlos en Sanxenxo, totalmente diferente a la del año pasado

Juan Carlos no será recibido por una comitiva especial como pasó el año pasado, lo que demuestra que ha aprendido de sus errores. Aquellos días en Sanxenxo generaron muchísimos comentarios por la actitud prepotente que tuvo, por lo que ahora optará por más discreción.

Vanitatis ha podido saber cuáles serán los planes del padre de Felipe VI, que ha viajado hasta Galicia para poder participar en los entrenamientos previos al campeonato de vela que habrá este fin de semana. La última vez se le vio hacer un recorrido de 45 minutos en el que se acercaron muchos ciudadanos para aplaudir su retorno -momentáneo- en España. No quieren que esto vuelva a pasar, ya que esta imagen lo único que hace es perjudicar a la familia real actual.

El rey español emérito Juan Carlos I en Sanxenxo | Europa Press

Antes de subir al barco, está previsto que Juan Carlos coma con los amigos en el restaurante del club náutico de la localidad. Lo que no habrá es una gran reunión con los amigos gallegos en los locales a los que ha acudido últimamente, ya que son conscientes que los nombres de estos restaurantes los controla mucha gente y no quieren apariciones públicas ni aplausos.

#Sanxenxo 🛬 Se espera que el vuelo de Juan Carlos I aterrice en Peinador en torno a las 13.00 horas



📹 David Freire pic.twitter.com/5DcFZSqunr — El Progreso de Lugo (@elprogreso_Lugo) April 19, 2023

El alcalde de Sanxenxo ha asegurado que el consistorio no se pronunciará y tampoco dará bombo a esta visita real: «Nuestro éxito pasa por la discreción. Si Juan Carlos quiere venir aquí muchas veces, bienvenido sea. A nosotros nos va muy bien. Vivimos de esto». De momento no se han filtrado imágenes de su llegada, pero es probable que no puedan evitar que se publiquen instantáneas de estos días y también detalles de que hará y donde se encuentre en cada momento. Lo que han dejado claro es que no saldrá de allá, así que se descarta que viaje a Madrid para visitar al hijo y el resto de la familia. Unos días de calma, buena comida, vela y encuentros con los amigos como si nada hubiera pasado.