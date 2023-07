Camilo Blanes o Sheila Devil, como ahora quiere que se le llame, continúa generando a su madre un quebradero de cabeza detrás otro. El hijo de Camilo Sesto no levanta la cabeza desde que sufriera un accidente que le dejó inconsciente unas cuantas horas y que le forzó a ser ingresado en el hospital. Ha tenido problemas con las drogas desde que era muy joven y últimamente se relaciona con malas compañías, tal como denuncia su familia. Se le han caído los dientes, tiene la casa hecha un desastre y publica fotografías preocupantes que demuestran que no está bien psicológicamente. La madre ha hecho de todo para inhabilitarlo, pero la justicia no se lo permite y ella tiene miedo a las consecuencias.

La última noticia que lo tiene como protagonista tampoco es buena. Y es que se ha sabido que un grupo de jóvenes, a quienes él consideraba amigos, han asaltado su casa y se han llevado objetos personales con un valor de más de 100.000 €. Lo peor de todo es que él mismo los había invitado, otra anécdota que hace pensar en lo peor: «Algunos amigos se han llevado objetos personales y muy valiosos que tenía de Camilo Sesto como cuadros o bandejas caras», han asegurado en Telecinco.

Camilo Blanes, robado en su casa por sus amigos | Europa Press

Camilo Blanes está perdiendo muchos de los objetos personales de Camilo Sesto

Diversas fuentes confirman que, efectivamente, los presuntos amigos de Camilo Blanes lo están dejando sin prácticamente ningún recuerdo material de su padre. Desde 2019, momento de la muerte del cantante, el joven habría heredado un montón de objetos que están desapareciendo. No hace más que celebrar fiestas en la casa de tres plantas que le dejó su padre, una casa que abre sin ningún problema a gente que se aprovecha de su estado para robar y llevarse cosas que pueden costar mucho dinero.

En su perfil de Instagram, ha reconocido que es cierto que ha sufrido un robo importando estos últimos días: «Ya los he echado de casa«, ha dicho. Ahora tendría que denunciarlo ante la policía, pero su estado no es muy bueno y resulta bastante improbable que sea consciente de qué pasos tiene que tomar ahora. Una situación que tiene desesperada a su madre, que ve que no puede hacer nada para ayudar un hijo que continúa hundiéndose y hundiéndose a pasos agigantados.