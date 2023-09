Patricia Pardo i Christian Gálvez es van casar en secret l’any passat i estan esperant el seu primer fill en comú, dues bombes que no han tret a la llum fins fa pocs mesos. El presentador s’ha quedat sense 25 palabras, el programa de televisió que tenia a Telecinco, i és en aquest context que la seva dona ha concedit una entrevista sobre la boda misteriosa.

Per primera vegada, la presentadora d’El programa de Ana Rosa ha trencat el seu silenci i ha tret a la llum detalls sobre els canvis que hi ha hagut en la seva vida. Ha estat ella qui ha revelat que esperen un nen, per exemple, qui naixerà a principis d’any si tot va bé. Per què no van anunciar que es casaven i com és que ho han mantingut en secret durant un any? “Vam decidir que fos un matrimoni discret perquè som molt prudents i ens agrada vetllar per la nostra intimitat”.

Patricia Pardo i Christian Gálvez seran pares aviat del seu primer fill en comú | Europa Press

Patricia Pardo nega haver estat infidel al seu marit amb christian Gálvez

S’ha parlat molt sobre aquest silenci, ja que l’enllaç va celebrar-se quan feia menys de sis mesos que Christian Gálvez s’havia separat d’Almudena Cid. Tampoc no feia gaire que Patricia havia deixat el pare de les seves filles, fins al punt que va especular-se que podrien haver estat infidels quan tots dos tenien parella encara. Ara és ella qui ho nega: “Jo estava divorciada des de 2020. No em vaig separar l’estiu del 2021 com s’ha dit i vull aclarir que no coneixia a Christian quan em vaig divorciar. Aquells que inventen aquestes coses fan molt de mal”. Ara bé, tampoc no ha especificat quan haurien començat realment.

Patricia Pardo està molt contenta amb haver refet la seva vida amb boda i embaràs inclosos en poc temps. Creu que Christian pot fer-la molt feliç i que el naixement del petit aportarà molta felicitat a la seva família: “Ell és un home sensible i el veig entusiasmat amb el naixement del nostre fill”.