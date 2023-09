Patricia Pardo y Christian Gálvez se casaron en secreto el año pasado y están esperando su primer hijo en común, dos bombas que no han sacado a la luz hasta hace pocos meses. El presentador se ha quedado sin 25 palabras, el programa de televisión que tenía en Telecinco, y es en este contexto que su mujer ha concedido una entrevista sobre la boda misteriosa.

Por primera vez, la presentadora de E l programa de Ana Rosa ha roto su silencio y ha sacado a la luz detalles sobre los cambios que ha habido en su vida. Ha sido ella quien ha revelado que esperan un niño, por ejemplo, quien nacerá a principios de año si todo va bien. ¿Por qué no anunciaron que se casaban y cómo es que lo han mantenido en secreto durante un año? «Decidimos que fuera un matrimonio discreto porque somos muy prudentes y nos gusta velar por nuestra intimidad».

Patricia Pardo y Christian Gálvez serán padres pronto de su primer hijo en común | Europa Press

Patricia Pardo niega haber estado infiel a su marido con Christian Gálvez

Se ha hablado mucho sobre este silencio, ya que el enlace se celebró cuando hacía menos de seis meses que Christian Gálvez se había separado de Almudena Cid. Tampoco hacía mucho que Patricia había dejado el padre de sus hijas, hasta el punto que se especuló que podrían haber estado infieles cuando los dos tenían pareja todavía. Ahora es ella quien lo niega: «Yo estaba divorciada desde 2020. No me separé el verano del 2021 como se ha dicho y quiero aclarar que no conocía a Christian cuando me divorcié. Aquellos que inventan estas cosas hacen mucho daño». Ahora bien, tampoco ha especificado cuándo habrían empezado realmente.

Patricia Pardo está muy contenta con haber rehecho su vida con boda y embarazo incluidos en poco tiempo. Cree que Christian puede hacerle muy feliz y que el nacimiento del pequeño aportará mucha felicidad a su familia: «Él es un hombre sensible y lo veo entusiasmado con el nacimiento de nuestro hijo».