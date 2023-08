Almudena Cid envía una indirecta envenenada a Christian Gálvez

Almudena Cid continúa en primera línea mediática desde que Christian Gálvez anunciara que se había casado en secreto solo seis meses después de anunciar su separación. El presentador de Pasapalabra rehizo su vida sentimental en un tiempo récord, si tenemos en cuenta que su nueva pareja ya está embarazada de su primer hijo en común… y todavía no hace un año que están juntos, en teoría. Todo el mundo quería conocer la primera reacción de la exgimnasta, quien ha dejado verde a Christian todo este tiempo porque dice que no la trató bien en los últimos meses de relación.

Lo primero que hizo Almudena fue irse lejos con su familia y publicar una entrevista en la que precisamente dejaba claro que no lo pasó nada bien cuando su ex le dijo que quería separarse de ella después de once años juntos. Pues bien, el último video que acaba de compartir se ha entendido como otra indirecta a Christian.

Almudena Cid ha escrito un libro sobre su experiencia en el mundo de la gimnasia rítmica. Ha sido una de las caras más reconocidas y premiadas de este deporte, el que tuvo que dejar después de dos décadas en la más alta competición. En el video promocional ha hecho un resumen de los sentimientos que experimentó cuando abandonó la competición que muchos han interpretado como una metáfora también del final de su relación con Christian Gálvez.

Almudena Cid reacciona al embarazo de Patricia Pardo y Christian Gálvez | Europa Press

Almudena Cid reflexiona sobre su vida en un video muy emotivo

¿Y qué dice? Se la oye con su voz apagada y muy emocionada: «Esta cinta resume mis 21 años de vida en la rítmica. Un día me la destrozaron y tuve la sensación que todo el esfuerzo, dedicación y amor que había puesto en ella no se había tenido en cuenta y que mi carrera deportiva importó muy poco». ¿Se está refiriendo aquí también, indirectamente, a la misma sensación que tuvo cuando Christian le dijo que la dejaba? Muchos fans han leído el mensaje del mismo modo y, de hecho, la publicación se ha llenado de comentarios en los que le piden que esté bien y que no se coma la cabeza.

«Si algo he aprendido en este camino es que reconstruirse depende, en gran medida, de un mismo. Es cuestión de tiempo y de esfuerzo. Te buscas entre el escombro, ordenas tus experiencias y sacas toda la luz que haya en ella para continuar dibujando tu vida. He reconstruido mi cinta porque todo lo que representaba continúa en mí, no se marchó con el destrozo. Lo más importante es que la diseñé yo, la dibujé yo y lo he vuelto a hacer. He recuperado Almudena que fui y que soy«, prosigue en un video de múltiples interpretaciones que ha compartido, al menos, en un momento curioso.