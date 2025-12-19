Almudena Cid ha publicado un par de fotos desde el hospital, las cuales ha utilizado para tranquilizar a sus seguidores porque demuestran que la operación ha salido bien. La deportista arrastra algunos problemas de huesos de su época como gimnasta olímpica y los médicos han considerado que sería bueno para ella someterse a una intervención de cadera.

Así lo ha hecho y, estos días previos a las fiestas de Navidad, los está pasando en la habitación del centro médico. En una de las imágenes que ha compartido en su perfil de Instagram, se la ve caminar con muletas. Deberá tener cuidado los próximos días, ya que la recuperación le han dicho que será bastante lenta y, por lo tanto, larga. Aún así, las primeras 24 horas han ido muy bien y así lo hemos podido comprobar cuando hemos visto que ya se atrevía a dar los primeros pasos.

Muy contenta y satisfecha con el resultado, ha aprovechado para agradecer públicamente el apoyo y el trabajo del equipo médico que la ha operado: “24 horas después de la operación de cadera. Gracias, Nico Fiz, y a todo el equipo”. Ahora le tocará descansar y portarse bien durante las fiestas, en las que no podrá hacer demasiadas locuras porque se encontrará en plena recuperación postoperatoria. En las próximas semanas, lo más probable es que le recomienden que deje los estiramientos y los ejercicios de gimnasia rítmica aparcados. Deberá esperar para recuperar la rutina de ejercicios habitual, los cuales deberá cambiar por otros más suaves y de fortalecimiento para recuperar el tono muscular pronto.

No está sola en esta estancia en el hospital, ya que su pareja no se ha separado ni un segundo de su lado. El exfutbolista Gerardo Berodia, con quien sale desde hace más de dos años, aparece en la última foto que ha compartido desde allí: “Gracias por todo lo que me estás ayudando”

Almudena Cid agradece el apoyo a su pareja | Instagram

Almudena Cid, en muletas después de una operación | Instagram

Almudena Cid reflexiona sobre la retirada deportiva en el último post

Poco antes de someterse a esta intervención quirúrgica, Almudena Cid compartió una publicación en Instagram que ahora cobra aún más significado porque, allí, reflexionaba sobre la retirada deportiva. «La importancia de despedirse y de poner un cierre consciente a una etapa. No siempre elegimos cuándo termina una carrera deportiva, a veces lo hace una lesión, pero podemos crear nuestro acto que simbolice el final elegido por nosotras mismas», escribía.

No siempre podemos quedarnos en el trabajo que deseamos, dice, pero sí podemos agradecer el tiempo que hemos vivido y ser nosotras «las que cerramos esta puerta»: «Siempre he creído en lo valioso que es despedirse con conciencia de aquello en lo que has puesto tanto esfuerzo y tanto tiempo, incluso cuando dejaste una parte de ti en el camino. Despedirte de ti misma siempre te devuelve el control, especialmente cuando la decisión no ha sido tuya«.