Almudena Cid ha publicat un parell de fotos des de l’hospital, les que ha fet servir per tranquil·litzar els seus seguidors perquè demostren que l’operació ha anat bé. L’esportista arrossega uns quants problemes d’ossos de la seva època com a gimnasta olímpica i els metges han considerat que seria bo per a ella que se sotmetés a una intervenció dels malucs.
Així ho ha fet i, aquests dies previs a les festes de Nadal, els està passant a l’habitació del centre mèdic. En una de les imatges que ha compartit en el seu perfil d’Instagram, se la veu caminar amb crosses. Haurà d’anar amb compte els pròxims dies, ja que la recuperació li han dit que serà bastant lenta i, per tant, llarga. Ara bé, les primeres 24 hores han anat molt bé i així ho hem pogut comprovar quan hem vist que ja s’atrevia a fer els primers passos.
Molt contenta i satisfeta amb el resultat, ha aprofitat per agrair públicament el suport i la feina de l’equip mèdic que l’ha operat: “24 hores després de l’operació de maluc. Gràcies, Nico Fiz, i a tot l’equip”. Ara li tocarà reposar i fer bondat durant les festes, en les que no podrà fer massa la boja perquè es trobarà en plena recuperació postoperatòria. En les pròximes setmanes, el més probable és que li recomanin que deixi els estiraments i els exercicis de gimnàstica rítmica aparcats. Haurà d’esperar per recuperar la rutina d’exercicis habitual, els que haurà de canviar per d’altres més suaus i d’enfortiment per recuperar el to muscular aviat.
No està sola en aquesta estada a l’hospital, ja que la seva parella no s’ha separat ni un segon del seu costat. L’exfutbolista Gerardo Berodia, amb qui surt des de fa més de dos anys, apareix en l’última foto que ha compartit des d’allà: “Gràcies per tot el que m’estàs ajudant”
Almudena Cid reflexiona sobre la retirada esportiva en l’últim post
Poc abans de sotmetre’s a aquesta intervenció quirúrgica, l’Almudena Cid compartia una publicació a Instagram que ara pren encara més significat perquè, allà, reflexionava sobre la retirada esportiva. “La importància d’acomiadar-se i de posar un tancament conscient a una etapa. No sempre escollim quan acaba una carrera esportiva, a vegades ho fa una lesió, però podem crear el nostre acte que simbolitzi el final escollit per nosaltres mateixes”, escrivia.
No sempre podem quedar-nos en la feina que desitgem, diu, però sí que podem agrair el temps que hem viscut i ser nosaltres “les qui tanquem aquesta porta”: “Sempre he cregut en com és de valuós acomiadar-se amb consciència d’allò en què has posat tant d’esforç i tant de temps, fins i tot quan vas deixar una part de tu en el camí. Acomiadar-te de tu mateixa sempre et torna el control, especialment quan la decisió no ha estat teva“.