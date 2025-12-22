La carta d’Almudena Cid des de l’hospital: “Anys de dolor”

Almudena Cid preocupava, fa un parell de dies, amb una fotografia des de l’hospital. La gimnasta rítmica ha aparegut amb crosses després d’una operació de maluc de la que no se sabia res fins ara, que s’ha sincerat com poques vegades havia fet en una carta que ha volgut compartir a través del seu perfil d’Instagram. Feia temps que sabia que hauria de sotmetre’s a aquesta intervenció i el moment ha arribat, dos anys després del moment que ho va canviar tot.
A finals del 2023, ella interpretava l’Oliva Lloyd a Ladies Football Club que l’ha portat de gira. En un moment de la funció, havia d’impulsar el cos d’una companya quan va recórrer-li el cos “una suor freda” que mai no havia sentit: “La resta de la funció la vaig fer per inèrcia i mecànica”. “Quan van arribar els aplaudiments, cada pas que feia amb la meva cama esquerra era com caminar amb ciment”, ha dit. Temps després, sabria que aquell fred era l’avís previ a desmaiar-se.
Què ha explicat Almudena Cid sobre l’operació de maluc?
El seu maluc va dir prou en aquell moment després de molts anys amb problemes “i dolor” que ella mateixa ha detallat: “Displàsia, làbrum trencat, cartílag i articulació danys“. “Necessitava una operació i, dos anys després, el doctor m’ha col·locat una pròtesi, un pas cap a una nova etapa”, ha dit. No obstant aquest mal, va seguir treballant i diu que no es penedeix perquè això l’ha ajudat a construir-se la casa dels seus somnis.
Ara la vida l’ha obligat a “aturar-se en sec” i això l’ha fet acabar d’adonar-se que és important que es defensi la protecció social de l’esportista: “El detonant va ser fa dos anys, però aquest maluc ve marcat per tota una carrera esportiva. L’abandonament que viu l’esportista darrere de la retirada també apareix en moment com el que travesso ara“.
L’Almudena Cid ha agraït, en aquest escrit, tot el suport que ha rebut de l’equip mèdic: “És com si li parlessis a la gimnasta espantada pel seu futur després de la rítmica i, al mateix temps, a la dona que soc avui aprenent a confiar en el camí que encara queda per recórrer. Gràcies pel petit tall que has fet al meu gluti i gràcies a la meva família, ara us toca cuidar-me una mica”.
Una carta que els fans han agraït i que han omplert de comentaris en què li desitgen una bona recuperació.