Aldo Comas ha preocupat amb la publicació d’una foto des de l’hospital. L’artista ha patit un ensurt en el seu estat de salut que l’ha forçat a acudir a Urgències d’un hospital català, on li han recomanat quedar-se ingressat un parell de dies. El marit de Macarena Gómez, en un principi, reconeixia que no acabaven de saber què li passaven i que li estaven fent un munt de proves. Justament aquell dia, estaven emetent una entrega de l’Hasta el fin del mundo en el que participa: “Avui veuré el capítol des de la tribuna VIP de la clínica de la Santa Creu. M’estan fent proves perquè estem davant la gastro més bèstia que mai no he passat“.
Aquesta figura destacada de l’escena contemporània ha patit un fort quadre gastrointestinal, deia, una primera informació que ha acabat complementant poc després. A través del seu Instagram, l’hem vist estirat a la llitera de l’habitació amb una via al braç i també amb menjar d’hospital davant. Han estat molts els seguidors i també amics que han reaccionat davant d’aquest ensurt, els qui l’han omplert a missatges de recuperació i ànims.
Què li ha passat a l’Aldo Comas?
El diagnòstic l’ha compartit ell mateix, juntament amb una reflexió que demostra com ha estat de preocupat. Finalment, les proves a les quals l’han sotmès els metges demostren que ha estat una diverticulitis, una inflamació localitzada en els diverticles del còlon que ve acompanyada de molt de dolor i que pot donar lloc a abscessos o perforacions. En el seu cas, va tenir sort que li van veure aviat perquè se li estava complicant i el resultat podria haver estat molt preocupant en cas de no acudir a l’hospital: “Per sort ha estat una infecció, però a punt que s’hagi convertit en peritonitis”.
En el seu cas, va adonar-se que alguna cosa anava malament perquè va anar de ventre i va veure que hi havia sang: “Quan cagues sang, et cagues viu“, ha dit públicament en un missatge sense filtre.
Afortunadament, li han vist a temps i l’han pogut tractar per evitar que vagi a pitjor la cosa. És probable que li donin l’alta avui mateix, però tot dependrà de la seva evolució. Un ensurt poc abans de Nadal que pot marcar les seves festes amb la dona i la resta de la família.