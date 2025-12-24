Aldo Comas ha preocupado con la publicación de una foto desde el hospital. El artista ha sufrido un susto en su estado de salud que le ha obligado a acudir a Urgencias de un hospital catalán, donde le han recomendado quedarse ingresado un par de días. El marido de Macarena Gómez, en un principio, reconocía que no acababan de saber qué le pasaba y que le estaban haciendo un montón de pruebas. Justamente ese día, estaban emitiendo una entrega de Hasta el fin del mundo en la que participa: «Hoy veré el capítulo desde la tribuna VIP de la clínica de la Santa Creu. Me están haciendo pruebas porque estamos ante la gastro más bestia que nunca he pasado«.

Esta figura destacada de la escena contemporánea ha sufrido un fuerte cuadro gastrointestinal, decía, una primera información que ha acabado complementando poco después. A través de su Instagram, lo hemos visto acostado en la camilla de la habitación con una vía en el brazo y también con comida de hospital delante. Han sido muchos los seguidores y también amigos que han reaccionado ante este susto, quienes le han llenado de mensajes de recuperación y ánimos.

¿Qué le ha pasado a Aldo Comas?

El diagnóstico lo ha compartido él mismo, junto con una reflexión que demuestra lo preocupado que ha estado. Finalmente, las pruebas a las que le han sometido los médicos demuestran que ha sido una diverticulitis, una inflamación localizada en los divertículos del colon que viene acompañada de mucho dolor y que puede dar lugar a abscesos o perforaciones. En su caso, tuvo suerte de que lo vieron pronto porque se le estaba complicando y el resultado podría haber sido muy preocupante en caso de no acudir al hospital: «Por suerte ha sido una infección, pero a punto de convertirse en peritonitis».

En su caso, se dio cuenta de que algo iba mal porque fue al baño y vio que había sangre: «Cuando cagas sangre, te cagas vivo«, ha dicho públicamente en un mensaje sin filtro.

Estas últimas horas aún las ha pasado ingresado | Instagram

Aldo Comas explica qué le ha pasado | Instagram

Afortunadamente, lo han visto a tiempo y lo han podido tratar para evitar que empeore la situación. Es probable que le den el alta hoy mismo, pero todo dependerá de su evolución. Un susto poco antes de Navidad que puede marcar sus fiestas con la esposa y el resto de la familia.