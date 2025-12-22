La carta de Almudena Cid desde el hospital: «Años de dolor»

Almudena Cid preocupaba, hace un par de días, con una fotografía desde el hospital. La gimnasta rítmica ha aparecido con muletas después de una operación de cadera de la que no se sabía nada hasta ahora, y se ha sincerado como pocas veces había hecho en una carta que ha querido compartir a través de su perfil de Instagram. Hacía tiempo que sabía que tendría que someterse a esta intervención y el momento ha llegado, dos años después del momento que lo cambió todo.
A finales de 2023, ella interpretaba a Olivia Lloyd en Ladies Football Club que la ha llevado de gira. En un momento de la función, tenía que impulsar el cuerpo de una compañera cuando recorrió su cuerpo «un sudor frío» que nunca había sentido: «El resto de la función la hice por inercia y mecánica». «Cuando llegaron los aplausos, cada paso que daba con mi pierna izquierda era como caminar con cemento», ha dicho. Tiempo después, sabría que aquel frío era el aviso previo a desmayarse.
¿Qué ha explicado Almudena Cid sobre la operación de cadera?
Su cadera dijo basta en aquel momento después de muchos años con problemas «y dolor» que ella misma ha detallado: «Displasia, labrum roto, cartílago y articulación daños«. «Necesitaba una operación y, dos años después, el doctor me ha colocado una prótesis, un paso hacia una nueva etapa», ha dicho. No obstante este mal, continuó trabajando y dice que no se arrepiente porque esto le ha ayudado a construirse la casa de sus sueños.
Ahora la vida la ha obligado a «detenerse en seco» y esto le ha hecho darse cuenta de que es importante que se defienda la protección social del deportista: «El detonante fue hace dos años, pero esta cadera viene marcada por toda una carrera deportiva. El abandono que vive el deportista tras la retirada también aparece en momentos como el que atravieso ahora«.
Almudena Cid ha agradecido, en este escrito, todo el apoyo que ha recibido del equipo médico: «Es como si le hablaras a la gimnasta asustada por su futuro tras la rítmica y, al mismo tiempo, a la mujer que soy hoy aprendiendo a confiar en el camino que aún queda por recorrer. Gracias por el pequeño corte que has hecho en mi glúteo y gracias a mi familia, ahora os toca cuidarme un poco».
Una carta que los fans han agradecido y que han llenado de comentarios en los que le desean una buena recuperación.