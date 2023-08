Almudena Cid envia una indirecta enverinada a Christian Gálvez

Almudena Cid continua a primera línia mediàtica des que Christian Gálvez anunciés que s’havia casat en secret només sis mesos després d’anunciar la seva separació. El presentador de Pasapalabra va refer la seva vida sentimental en un temps rècord, si tenim en compte que la seva nova parella ja està embarassada del seu primer fill en comú… i encara no fa un any que estan junts, en teoria. Tothom volia conèixer la primera reacció de l’exgimnasta, qui ha deixat verd a Christian tot aquest temps perquè diu que no la va tractar bé en els últims mesos de relació.

El primer que va fer Almudena va ser marxar lluny amb la seva família i publicar una entrevista en què precisament deixava clar que no ho va passar gens bé quan l’ex li va dir que volia separar-se d’ella després d’onze anys junts. Doncs bé, l’últim vídeo que acaba de compartir s’ha entès com a una altra indirecta a Christian.

Almudena Cid ha escrit un llibre sobre la seva experiència en el món de la gimnàstica rítmica. Ha estat una de les cares més reconegudes i premiades d’aquest esport, el que va haver de deixar després de dues dècades en la més alta competició. En el vídeo promocional ha fet un resum dels sentiments que va experimentar quan va abandonar la competició que molts han interpretat com una metàfora també del final de la seva relació amb Christian Gálvez.

Almudena Cid reacciona a l’embaràs de Patricia Pardo i Christian Gálvez | Europa Press

Almudena Cid reflexiona sobre la seva vida en un vídeo molt emotiu

I què diu? Se la sent amb la seva veu apagada i molt emocionada: “Aquesta cinta resumeix els meus 21 anys de vida en la rítmica. Un dia me la van destrossar i vaig tenir la sensació que tot l’esforç, dedicació i amor que havia posat en ella no s’havia tingut en compte i que la meva carrera esportiva va importar ben poc”. S’està referint aquí també, indirectament, a la mateixa sensació que va tenir quan Christian li va dir que la deixava? Molts fans han llegit el missatge de la mateixa manera i, de fet, la publicació s’ha omplert de comentaris en què li demanen que estigui bé i que no es mengi el cap.

“Si alguna cosa he après en aquest camí és que reconstruir-se depèn, en gran manera, d’un mateix. És qüestió de temps i d’esforç. Et busques entre la runa, ordenes les teves experiències i treus tota la llum que hi hagi en ella per continuar dibuixant la teva vida. He reconstruït la meva cinta perquè tot el que representava continua en mi, no va marxar amb la destrossa. El més important és que la vaig dissenyar jo, la vaig dibuixar jo i ho he tornat a fer. He recuperat l’Almudena que vaig ser i que soc“, prossegueix en un vídeo de múltiples interpretacions que ha compartit, si més no, en un moment curiós.