El guanyador de ‘Pasapalabra’ reconeix que no es parla amb el rival

Rafa Castaño ha fet història a Pasapalabra en convertir-se en el guanyador del pot més alt del programa. S’està parlant molt d’ell des que s’endugués el premi perquè s’ha sabut que surt amb una presentadora d’Antena 3 i, per una altra banda, en dir-se que tindria mala relació amb el seu rival. Orestes va estar a punt de guanyar el pot en diverses ocasions, però finalment va quedar derrotat per Rafa en una final d’infart en la qual ell no va tenir opció ni de començar el rosco.

Han tornat a parlar des d’aquell dia? Sembla que no, el que sorprèn perquè semblava que eren bons amics. Ha tingut mal perdre l’Orestes i és per això que ha preferit no tornar a saber res d’ell? Per tal d’aclarir aquest tema i per explicar què farà a partir d’ara amb la seva vida, Rafa Castaño ha concedit una entrevista molt esperada a la revista Pronto.

“La meva prioritat ara mateix és recuperar el meu anonimat. Sé que la gent trigarà un temps en oblidar-se’n… Quan hagin passat uns mesos, buscaré una feina que m’agradi. El premi em permet treballar en el que jo vulgui i si pot ser teletreball i poques hores, doncs meravellós”, explica. Va guanyar més de dos milions d’euros, però vol continuar actiu: “No vull un pis, un cotxe o luxes. No els necessito! Sé que sona estrany, però només penso en comprar-me llibres, tombar-me i llegir-me’ls, menjar i viatjar. També tinc diners invertits perquè si els gestiono bé, m’arreglaran la vida”.

L’últim guanyador de Pasapalabra explica què farà a partir d’ara | Antena 3

Rafa Castaño se sincera sobre la relació amb el seu rival a Pasapalabra, Orestes

Preguntat sobre la relació amb Orestes, ha reconegut que actualment no es parlen: “De moment el vull deixar tranquil perquè tot és molt recent. Li escriuré més endavant per saber com està. Si li regalaré alguna cosa? S’ha emportat 220.000 € així que no ha marxat amb les mans buides. Si vaig a Burgos, segur que ens prenem una cervesa. La meva relació amb ell sempre ha estat bona, encara que fora del plató no parlem molt“.

L’altre en qüestió, l’Orestes, només s’ha pronunciat públicament per denunciar que li havien hackejat el compte de Twitter i per demanar que els seus seguidors la denunciessin perquè la pogués recuperar. Un parell de concursants que sembla que s’han distanciat arran de la victòria del Rafa.