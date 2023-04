El ganador de ‘Pasapalabra’ reconoce que no se habla con su rival

Rafa Castaño ha hecho historia en Pasapalabra al convertirse en el ganador del bote más alto del programa. Se está hablando mucho de él desde que se llevara el premio porque se ha sabido que sale con una presentadora de Antena 3 y, por otra banda, al decirse que tendría mala relación con su rival. Orestes estuvo a punto de ganar el bote en varias ocasiones, pero finalmente quedó derrotado por Rafa en una final de infarto en la que él no tuvo opción ni de empezar el rosco .

¿Han vuelto a hablar desde aquel día? Parece que no, lo que sorprende porque parecía que eran buenos amigos. ¿Ha tenido mal perder el Orestes y es por eso que ha preferido no volver a saber nada de él? Para aclarar este tema y para explicar qué hará a partir de ahora con su vida, Rafa Castaño ha concedido una entrevista muy esperada en la revista Pronto .

«Mi prioridad ahora mismo es recuperar mi anonimato. Sé que la gente tardará un tiempo al olvidarse… Cuando hayan pasado unos meses, buscaré un trabajo que me guste. El premio me permite trabajar en lo que yo quiera y si puede ser teletrabajo y pocas horas, pues maravilloso», explica. Ganó más de dos millones de euros, pero quiere continuar activo: «No quiero un piso, un coche o lujos. ¡No los necesito! Sé que suena extraño, pero solo pienso en comprarme libros, tumbarme y leérmelos, comer y viajar. También tengo dinero invertido porque si los gestiono bien, me arreglarán la vida».

El último ganador de Pasapalabra explica qué hará a partir de ahora | Antena 3

Rafa Castaño se sincera sobre la relación con su rival en Pasapalabra , Orestes

Preguntado sobre la relación con Orestes, ha reconocido que actualmente no se hablan: «De momento lo quiero dejar tranquilo porque todo es muy reciente. Le escribiré más adelante por saber cómo está. ¿Si le regalaré algo? Se ha llevado 220.000 € así que no se ha ido con las manos vacías. Si voy a Burgos, seguro que nos tomamos una cerveza. Mi relación con él siempre ha sido buena, aunque fuera del plató no hablamos mucho«.

El otro en cuestión, Orestes, solo se ha pronunciado públicamente para denunciar que le habían hackeado la cuenta de Twitter y para pedir que sus seguidores la denunciaran para que la pudiera recuperar. Un par de concursantes que parece que se han distanciado a raíz de la victoria de Rafa.