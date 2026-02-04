Muere Eugeni Sallent, fundador de RAC1

El fundador y primer director de RAC1, Eugeni Sallent, falleció este miércoles a los 63 años por un cáncer. Así lo anunció la emisora, que aseguró que se trata de un día «triste» para el medio, que comenzó a emitir el 1 de mayo del 2000. Sallent fue el primer director gerente de Radiocat, la empresa que engloba RAC1 y RAC105, y de la emisora en cuestión hasta 2012. Junto con Albert Rubio, Sallent fue uno de los responsables de los primeros pasos de la emisora y también el responsable de sumar al proyecto voces como las de Albert Om, Toni Soler o Joan Maria Pou. También fichó a los Òscars de La competència para RAC1. Bajo su dirección, RAC1 alcanzó por primera vez el liderazgo de audiencia, la víspera de la diada de Sant Jordi del 2009.

En 2012 fue nombrado director de Televisió de Catalunya y posteriormente ocupó diferentes cargos directivos en Mediapro. Del 2003 al 2010 también presidió la Asociación Catalana de Radio (ACR), formada por las emisoras comerciales privadas en Cataluña. En 2010 recibió el III Premio Quim Regàs de Periodismo en reconocimiento a su trayectoria profesional. Antes de dirigir RAC1, Eugeni Sallent fue gerente de Catalunya Ràdio, entre 1995 y 1999.

RAC1 està de dol.



Ha mort Eugeni Sallent, un dels fundadors i el primer director de RAC1. Va contribuir de manera decisiva al naixement de l'emissora, al seu creixement i al seu lideratge.



Gràcies per tot, Eugeni. Tots som 1.

Reaparición por los 25 años de la emisora

Después de casi una década sin pisar los estudios de la planta 17 del edificio Godó de la avenida Diagonal, Sallent reapareció en antena el pasado mayo con motivo de la celebración de los 25 años de RAC1. «Sé que queríamos empezar cuanto antes mejor, teníamos a la gente y queríamos llegar a septiembre un poco rodados«, explicaba entonces en una entrevista a El Món a RAC1 sobre el porqué de arrancar en un mes de mayo. En esa misma conversación con el presentador Jordi Basté, el fundador de la emisora explicaba que el propósito de la nueva radio era tomar las cosas buenas tanto de Catalunya Ràdio como de la SER para hacerse su «propio espacio» en el panorama radiofónico catalán. «De la SER me gustaba el modelo comercial que tenían y de Catalunya Ràdio el concepto de proximidad y catalanidad y queríamos hacer una combinación de lo mejor de cada uno», relataba.

Eugeni Sallent, fundador de RAC1, en una imagen de archivo de los inicios de la emisora / RAC1

