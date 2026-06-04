La portavoz de Esquerra Republicana en el Parlamento, Ester Capella, ha reclamado al Gobierno de Salvador Illa que haga un nuevo esfuerzo en la negociación con los docentes tras el rechazo en la consulta de los sindicatos al preacuerdo alcanzado la semana pasada. «No tienen excusas», ha apuntado Capella, quien ha argumentado que el acuerdo logrado para los presupuestos ha facilitado las negociaciones. Asimismo, ha instado a la cámara catalana a conjurarse para «salvar la educación y salvar el futuro del país».

«Esquerra ha hecho los deberes en la negociación de los presupuestos», ha dicho la número dos del grupo parlamentario republicano, que ha hecho referencia a los acuerdos alcanzados para invertir en políticas educativas, para climatización de centros, para vales escolares y para aulas de acogida, entre otros temas. Capella lo ha dicho minutos después de que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, haya reaccionado a la decisión de los docentes y haya dicho que su partido continuará «trabajando al lado de la comunidad educativa para la mejora de la educación en Cataluña, por la excelencia educativa y por la preeminencia del catalán en las aulas».

A pesar de esta demanda de hacer un esfuerzo para alcanzar un acuerdo con los docentes, Ester Capella ha defendido la aprobación de los presupuestos pactados con el ejecutivo Salvador Illa. «No estamos aquí para administrar bloqueos ni para practicar la resignación», ha manifestado, pero ha reconocido que «no es todo lo que ERC querría». Con todo, la diputada ha defendido que se necesitan acuerdos para «avanzar» y ha justificado que hayan renunciado a la línea roja del IRPF porque en este momento hay un trabajo «vivo» en esta carpeta y también en el compromiso de un nuevo modelo de financiación.

La presidenta de los Comuns en el Parlamento, Jéssica Albiach, interviene en el pleno / ACN

Los Comuns advierten que el acuerdo «no es un cheque en blanco»

Los Comuns, la otra pata del acuerdo para que los presupuestos se aprueben en el Parlamento, han advertido al Gobierno que su «sí» no es un «cheque en blanco» para lo que queda de legislatura y han reclamado al presidente de la Generalitat que cumpla los pactos y se deje «de ocurrencias y giros de guion hacia la derecha» si quiere tener cuentas el próximo año. Así se ha posicionado la presidenta del grupo parlamentario Jéssica Albiach, quien a su vez ha calificado de «ambicioso» el acuerdo alcanzado con el ejecutivo, el cual incorpora iniciativas en vivienda, transporte público o la «lucha contra la desigualdad».