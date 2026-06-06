La secretaria general de Esquerra Republicana, Elisenda Alamany, ha dicho que su formación aspira a ser la «primera fuerza de Cataluña» en las elecciones municipales de 2027, ha señalado que «la identidad es un elemento clave en la disputa política» y ha criticado que parte del independentismo esté resignado a ser «una minoría» en el país. Lo ha dicho durante el Consejo Nacional de la formación republicana celebrado en Banyoles, donde Alamany ha reivindicado que la formación republicana es «la fuerza que mejor representa el país», y ha instado a los candidatos republicanos en las elecciones municipales a “representar mejor que nadie la identidad” de sus pueblos y ciudades.

La número dos del partido de Oriol Junqueras ha señalado que los cambios “sociales, económicos y demográficos” que ha sufrido la sociedad catalana en los últimos años generan “incertidumbre” y ha advertido que, incluso, puede avivar “miedos”. Ante esto, ha alertado que “la extrema derecha aprovecha la crisis identitaria para crecer”. “Por eso Esquerra es imprescindible, tenemos que salir a ganar la batalla de la identidad, desde los valores progresistas”, ha afirmado. «Y más cuando una parte del independentismo se ha replegado, y se resigna a ser una minoría en nuestro país. Que nos está diciendo que con hablar catalán o querer ser catalán no es suficiente, que solo los apellidos catalanes nos dan el carnet de la catalanidad». «Esto nos lleva a la derrota”, ha sentenciado.

Por otra parte, también ha criticado a los que «están en el medio, aquellos que no saben a dónde van, aquellos que no saben dónde están», en referencia a Junts, que ha calificado de indescifrable. Además, se ha referido al PSC: «También el problema es el proyecto político que representa el PSC, que dice que se puede ser catalán pasando de puntillas por nuestro país, que no es necesario integrarse a la comunidad a tu alrededor. Y ante esto, Esquerra Republicana dice que ni reaccionarismo ni cosmopolitismo ingenuo», ha expuesto.

Elisenda Alamany y Oriol Junqueras, durante el 30º Congreso de ERC / Marc Puig

Pide una «cura de humildad» al Gobierno con los docentes

En cuanto al conflicto educativo en Cataluña y las reclamaciones de los docentes, Elisenda Alamany ha asegurado que el Gobierno necesita una «cura de humildad» para afrontar el conflicto y ha pedido al ejecutivo de Salvador Illa que continúe negociando con los sindicatos para encontrar una solución, remarca, que esté a la altura. En este sentido, ha advertido que este conflicto «supera mandatos, gobiernos y sindicatos» y evidencia que la escuela ha cambiado mucho en los últimos años y no se han hecho grandes acuerdos en este ámbito. «Necesitamos una escuela que responda a las necesidades que tenemos hoy», ha subrayado, y ha pedido abordar el retroceso del uso social del catalán, la necesidad de recursos y atender las necesidades educativas especiales.