Ultimàtum de Rússia a Mariúpol perquè es rendeixi

Rússia ha donat a Ucraïna fins a la matinada del 21 de març perquè la ciutat assetjada de Maríupol es rendeixi, segons l’agència de notícies estatal russa. El coronel general rus Mikhail Mizintsev, cap del Centre de Control de la Defensa Nacional de Rússia, ha donat als seus homòlegs fins a les 5 de la matinada hora de Moscou (2 del matí GMT) per respondre al seu ultimàtum, informa RIA.

Segons el mitjà de comunicació controlat per l’estat, “el Ministeri de Defensa vol rebre una resposta escrita de Kíev a aquestes propostes abans de les 5 del matí“. Per separat, el departament ha apel·lat a les autoritats de Mariupol, assenyalant que ara tenen dret a fer una tria històrica: o estan amb la seva gent, o amb els bandolers.

“En cas contrari, s’enfronten a un tribunal militar”, ha subratllat el ministeri rus. Tot i que l’amenaça no és clara, sembla que els russos estan exigint que els combatents de Mariupol es rendeixin. Moscou ha afirmat que l’exèrcit ucraïnès ha estat utilitzant civils com a “escuts humans” durant el conflicte. En realitat, les forces invasores russes han estat bombardejant zones urbanitzades de civils a un ritme tal que la majoria dels residents no han pogut escapar abans que les bombes comencessin a caure.

L’Ajuntament de l’assetjada ciutat ucraïnesa de Mariúpol ha denunciat aquest diumenge un atac rus contra una escola d’art que servia de refugi a més de 400 persones, moltes de les quals encara es troben sota les runes. L’atac va tenir lloc dissabte contra l’Escola d’Art G12 situada al districte de la Marge Esquerra de la ciutat, d’acord amb les autoritats. “Se sap que l’edifici ha estat destruït i els civils encara estan sota la runa. S’està especificant informació sobre el nombre de víctimes”, diu el missatge, publicat aquest diumenge al compte de Telegram de l’Ajuntament.