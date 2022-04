La roba ‘low cost’ de Zelenski es fa viral

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, s’ha reunit aquest cap de setmana a Kíiv amb el primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, que ha fet un viatge llampec a la capital ucraïnesa per prometre més armes i ajuda al país. Però la visita de Johnson ha tingut molta més repercussió per una qüestió aparentment secundària: la roba low cost de Zelenski, que sempre va vestit amb vambes i peces de roba que podrien ser del Decathlon. Les imatges de Zelenski passejant amb Johnson, que porta vestit i corbata, han fet la volta al món.

De fet, per Twitter circula una imatge amb la roba que porta Zelenski i que s’està posant de moda a mesura que creix la popularitat del president ucraïnès. “Vesteix com el líder del món lliure: la col·lecció Zelenski”, diu en to de broma un conegut analista polític alemany establert a Kíiv. Segons l’anàlisi de la roba que porta el president ucraïnès, el polar que du costa uns 12 euros, mentre que els pantalons (30 euros), la samarreta (7 euros) i les vambes (70 euros) també tenen preus molt econòmics.

Dress like the leader of the free world: The Zelenskyy collection 😎 Jacket 12€, trousers 30€, T-shirt 7€, sneakers 70€. #OliveIsTheNewBlack pic.twitter.com/PvoDzey8aK

Els preus són evidentment orientatius perquè estan en hrívnies, la moneda ucraïnesa. Les vambes, per exemple, són de la Saucony i es poden trobar ara mateix per 75,99 euros perquè estan rebaixades, tot i que normalment costen 109 euros. La imatge de Zelenski s’ha fet encara més viral quan ha començat a circular una altra foto analitzant la roba que duu el president de Rússia, Vladímir Putin, en la qual llueix una jaqueta de Loro Piana que costa més de 16.000 euros i la combina amb un jersei de coll alt de Givenchy d’uns 3.000 euros.

This outfit is perhaps a tad more out of reach – no phun intended! 😂



Jacket – 16.556 € pic.twitter.com/6CD3xq3R4V