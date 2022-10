Què porta Rosalía sempre a la bossa? Alvocat, gingebre i una nota en català

Rosalía converteix en or tot el que toca. La cantant és seguida per milions de persones que aplaudeixen el seu estil musical i també pel que fa a la roba i complements que duu. Els més tafaners estan pendents de totes les confessions personals que fa durant les entrevistes, el que acaba de tornar a passar en el vídeo que protagonitza per a Vogue.

La revista de moda li ha preguntat què porta sempre a sobre en la seva bossa de mà, la que en aquesta ocasió es tractava del casc de la moto. L’abella reina de les motomamis reconeix que no és estrany veure-la fent servir el cas com a petit armari portàtil. Ha sorprès moltíssim veure tot el que li cap a dins, una llista d’objectes personals molt variada en què passa d’un gingebre a un raspall de dents.

El primer que ha ensenyat és un dels objectes més importants per a ella, una nota escrita en català per una fan a qui es va trobar en un avió. I què diu la carta? “Estimada Rosalía, quines ganes que tornis als escenaris. La teva força s’encomana! Et desitjo el millor i, si us plau, no deixis mai de fer música. Una abraçada per a tu”. L’artista de Sant Esteve Sesrovires assegura que sempre la porta a dins de la cartera perquè recorda que aquell moment la va fer molt feliç.

Rosalía sempre porta a sobre maionesa, un alvocat i un gingebre

Rosalía va reconèixer en un vídeo similar que sempre té una mica de maionesa a dins de la bossa perquè li encanta. En aquesta ocasió ha demostrat que no mentia: “Sí, també duc un petit paquet de maionesa perquè mai no se sap”. De la mateixa manera, ha tret a la llum que sempre porta a sobre un alvocat i un gingebre: “L’alvocat el tinc perquè és el que esmorzo cada dia a sobre d’un parell de torrades. I el gingebre… bé, perquè no em fio que les bossetes de te portin gingebre de debò i necessito que sigui autèntic perquè si el tallo jo directament em dona més vitamines”.

La cantant ha demostrat que també és una mica desastre amb el que porta a dins de la bossa, ja que ha vist que duia l’embolcall d’un KitKat que s’havia menjat dies enrere: “No us negaré que també és habitual trobar-m’hi papers de snacks diversos o tiquets”.

Però no tot és menjar. Rosalía és conscient que ha d’anar fent-se fotos habitualment i li agrada sortir bé sempre, per la qual cosa porta una pinta, una cua i un lipgloss a dins de la bossa. Per presumir s’ha de patir, que diuen, però ella vol anar còmode i per això no surt de casa sense les típiques tiretes per als peus que van bé quan estrenes sabates. Una de les curiositats que ha revelat? Que té molta mania amb haver de netejar-se les dents de manera obsessiva: “Sempre m’estic rentant les dents… De fet, no puc sortir a actuar sense haver-me’ls rentat”.

Rosalía sempre porta un gingebre a la bossa | Youtube

La cantant reconeix que mai no acaba els llibres i que porta bolígrafs sense tinta

Finalment, també porta un llibre i un bolígraf: “El llibre té poques pàgines, però soc incapaç d’acabar-me’l i el porto a sobre per si el puc llegir en un algun moment. I el problema del boli és que no sé com ho faig, però mai no tenen tinta”. Rosalía reconeix que mai no porta diners en efectiu a sobre perquè no té temps d’anar al banc, per la qual cosa ho paga tot amb targeta: “També us dic que moltes vegades ni tan sols les targetes em funcionen”.

Una Rosalía una mica desastre que aprofita el casc de la moto com a bossa sempre que pot.