Carmen Lomana siempre se ha visto como una de las famosas más pijas de la televisión española, una tertuliana que ha sabido hacer dinero y mantenerlo después de la muerte de su marido. Hasta ahora nunca había dicho públicamente de qué cantidad podíamos estar hablando, pero ahora acaba de hacer las delicias de los más curiosos y ha sacado a la luz cuán grande es su fortuna: «Tengo suficiente dinero y mi patrimonio vale más de ocho millones de euros«, ha afirmado.

¿Y de dónde los ha sacado, exactamente? El Español ha desgranado el origen de este imperio económico, el cual se remonta a su matrimonio con Guillermo Capdevila. Él fue uno de los pioneros del diseño industrial en España, quien construyó una auténtica fortuna que ella heredó en 1999 tras su muerte. Lomana ha estado al frente de sus negocios desde entonces y, aquellos que la conocen bien, confirman que ha sabido crear «una estructura financiera» muy sólida.

Ahora bien, en esta entrevista en el pódcast de Zodiac también ha querido dejar claro que no es una cazafortunas que viva exclusivamente de la herencia del marido: «Cuando nos casamos, ambos éramos estudiantes y yo tenía más dinero que él«. Carmen Lomana vivía en Londres, en aquella época, cuando trabajaba para el Banco Santander y disfrutaba de una situación económica «importante». Siempre supo moverse por ambientes de dinero, por lo que ha dicho, con una vida social que la ayudó en este sentido.

Carmen Lomana revela cuánto dinero tiene en casa | Europa Press

¿De dónde ha sacado todo el dinero Carmen Lomana?

Cuando la tertuliana heredó el imperio del marido, se dejó asesorar e invirtió muy bien todo lo que recibió: «Nunca he sido una mujer pedigüeña, siempre he trabajado y he sabido invertir bien ese dinero». Por ejemplo, habría aprovechado para comprar edificios en lugares singulares. Gracias a eso, que le da aún más dinero, puede vivir cómodamente: «Tengo suficiente dinero para vivir, pero trabajo porque prefiero ganar que ir restando«.

Además, cree que le va bien continuar activa para su salud mental: «Estar ocupada es fundamental para socializar y sentirse viva. Lo que hago en la tele no tiene mucha relevancia, en este sentido económico, porque es donde menos pagan. A mí me gusta el foco y creo que en este medio tienes que ser un poco egocéntrico y vanidoso», afirma. Ella que hace mucha publicidad en Instagram, siempre recibe críticas por su modo de vida: «La gente piensa que no trabajo, pero esta publicidad también conlleva trabajo previo que no se ve».

En esta entrevista, Carmen Lomana ha dejado caer que le da un poco de miedo recibir una inspección de Hacienda un día de estos: «Confío mucho en mi entorno y estoy tranquila con mi asesor. Eso sí, siempre da pánico una inspección de Hacienda… pero lo hago todo bien«, ha asegurado.