‘Supervivientes’, a la diana: “Visc un infern per culpa del programa”

Mariana Rodríguez ha estat la tercera en discòrdia en el triangle amorós d’aquesta edició de Supervivientes amb Anabel Pantoja i Yulen. La model veneçolana ha protagonitzat moments molt polèmics que han acabat cridant molt l’atenció, fins al punt de ser una de les que menys agradaven als teleespectadors. Aquest cap de setmana ha acudit al plató de Viva la vida per repassar el seu pas pel concurs i revelar com es troba ara que ha tornat a Espanya.

Són molts els exconcursants que han confessat públicament tenir seqüeles per culpa del reality, el que els força a viure una experiència complicada sense pràcticament menjar ni higiene. En el cas de la Mariana, reconeix que tampoc no ho està passant bé des que ha tornat a casa. De fet, assegura que està vivint un autèntic “infern” amb el menjar: “Des que he tornat no puc evitar menjar impulsivament. Intento controlar-me i no menjar, però no ho puc evitar. Menjo i molt poca estona després vull tornar a menjar… Només et diré que a l’avió de tornada a Espanya em vaig menjar jo sola 12 dònuts”.

Després d’uns dies de reflexió, deixa caure que creu que aquesta ansietat pel menjar es deu a les condicions que els imposaven en el concurs: “Lara Álvarez ens deia que havíem de menjar les recompenses en pocs segons i crec encara ho tinc present. Ahir mateix, per exemple, vaig menjar paella amb xocolata…”. Una barreja estrambòtica que demostra que el seu sistema digestiu està totalment alterat per aquests mesos menjant molt poc, malament i ràpid.

Mariana té problemes digestius per culpa de Supervivientes | Telecinco

Suso Álvarez reconeix que també va patir seqüeles després de Supervivientes

A plató estava present Suso Álvarez, que també va participar en una edició de Supervivientes. El tertulià ha volgut donar ànims a la companya: “No et preocupis, Mariana, perquè és completament normal que et sentis així. A mi també em va passar, però amb el temps es passa. A mi no em va passar amb el tema del menjar, però vaig tenir seqüeles en el tema del descans perquè m’era impossible dormir amb el coixí per culpa d’estar acostumat a dormir a terra tantes setmanes”.