Media For Europe aconsegueix el 82,92% de Mediaset Espanya en la opa

Media For Europe (MFE) ha aconseguit aconseguir el 82,92% del capital i els drets de vot de Mediaset España, després d’haver tancat amb èxit l’opa llançada pel 44,31% que no controlava, després d’haver aconseguit un nivell d’acceptació d’accions que representen un 61,45% de les accions a les quals es va dirigir l’oferta i un 27,23% del capital social de Mediaset España. Media For Europe controlava un 55,69% del capital de Mediaset Espanya en el moment de llançar l’opa.

MFE també ha comunicat la seva decisió de renunciar a la condició d’acceptació mínima en els termes descrits en el Fullet de l’oferta i, en conseqüència, adquirir la totalitat de les accions que han acceptat l’oferta, representatives del citat 27,23% del seu capital social.

Fonts pròximes a l’operació van assenyalar que MFE “se sent content amb el reeixit resultat de l’oferta en el negoci espanyol, ja que considera que el mercat ha premiat el projecte industrial europeu posat en marxa per MFE atorgant a l’empresa més de les tres quartes parts dels drets de vot de Mediaset España i ara pot començar la segona fase tal com es recull en el Document d’Oferta”.

Aquesta operació suposa un pas addicional per a la consecució de l’objectiu de MFE de crear un grup paneuropeu de mitjans i entreteniment, amb una posició de lideratge en els seus mercats locals, major escala per a competir, potencial per a expandir encara més la seva petjada geogràfica en tota Europa i capaç de competir en peus d’igualtat en la indústria europea de l’entreteniment i els mitjans de comunicació aprofitant el contingut local d’alta qualitat, l’augment de la inversió en tecnologia i l’enfortiment dels recursos financers.

Fonts pròximes a MFE van declarar que l’èxit d’avui és només el primer pas en el camí cap a la creació d’un grup paneuropeu format per empreses de televisió nacionals centrades en la producció de continguts locals i plataformes tecnològiques i comercials paneuropees. Un ‘hub’ sòlid a escala europea capaç de fer front a la competència internacional.

Fonts pròximes a l’operació van assegurar que Mitjana For Europe, com indica el Fullet de l’operació, analitzarà dur a terme una possible fusió per absorció de Mediaset Espanya per part de MFE en la qual els accionistes de Mediaset Espanya rebrien Accions A de MFE admeses a negociació en Euronext Milan i que, en cas de ser aprovada per les respectives juntes generals d’accionistes de Mediaset España i MFE, suposaria l’extinció de Mediaset España i la seva exclusió borsària. En aquest supòsit, MFE sol·licitarà l’admissió a negociació en les Borses de Valors espanyoles de la totalitat de les Accions A de MFE en circulació.