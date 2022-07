L’ex de Miguel Bosé parla de la gelosia del cantant

Nacho Palau ha estat el gran descobriment de Supervivientes. L’exmarit de Miguel Bosé mai no havia parlat públicament de la seva relació tot i haver estat junts durant 26 anys. Ara que ho han deixat, però, ha començat a revelar informació públicament sense parar. Això mateix acaba de fer aquest dilluns, quan ha tret a la llum que té nova parella i que està convençut que el cantant es posarà gelós quan ho sàpiga: “Vull donar el seu lloc a Cristian perquè se’l mereix i el trobo a faltar cada dia”.

Fa un any que surt amb aquest noi xilè, qui s’hauria traslladat fins a València per apostar per aquesta relació. Es coneixen des del 2013, moment en què van coincidir per primer cop, però no van retrobar-se fins al 2020. El més curiós de tot plegat? Que Cristian treballava en una productora musical, el que va fer que treballés amb Miguel Bosé en alguna ocasió.

“Ara els periodistes del cor potser li pregunten a Miguel Bosé què li sembla que tinguis una nova relació i que sigui amb ell”, li deia una companya a Nacho Palau. Ha estat llavors quan ell ha deixat anar que creu que es posarà gelós en assabentar-se, el que podria indicar que està convençut que continua sentint alguna cosa per ell: “Crec que se sentirà així perquè hem estat molts anys vivint junts”.

Sobre la nova parella ha donat més detalls i s’ha mostrat molt més tendre, per això: “És un home de 52 anys i sí, ha sabut suportar-me. Li estic molt agraït per tot el que està fent per mi i per la meva família, sense ell res de tot això no hagués passat. L’adoro, l’estimo moltíssim i espero durar molts més anys amb ell si pot ser”.

Nacho Palau piensa en los posibles celos de Miguel Bosé tras su confesión de tener novio😱 #SVÚltimaHora #Supervivientes19J https://t.co/ldfD71DZvm — Supervivientes (@Supervivientes) July 19, 2022

Acusen Nacho Palau de ser un estrateg

A plató no agradava que Nacho Palau se sincerés sobre aquest tema precisament ara que està nominat, quan fa tantes setmanes que li pregunten sobre el tema. Algun dels col·laboradors han deixat caure que tot podria formar part d’una estratègia, ja que és molt probable que no l’expulsin si continua donant detalls sucosos sobre la seva vida íntima perquè interessa als teleespectadors més tafaners.

Lydia Lozano ha estat la més contundent: “El que hem volgut durant tot el programa, que era que Nacho se sincerés sobre la relació i la vida de Miguel Bosé ho faci tot just ara… precisament la setmana en què està nominat”. El nebot de l’escultor valencià aprofitava llavors per defensar-lo des de plató: “Nacho ha parlat sobre Miguel quan ha hagut de parlar i quan no, doncs no. No té res a veure amb què estigui nominat”. Caldrà veure què opinen els teleespectadors de tot plegat, que hauran de decidir si premiar la seva sinceritat o fer-lo fora per aprofitar la vida personal per intentar continuar en el concurs.