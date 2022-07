Tots els detalls sobre el nou xicot de l’exmarit de Miguel Bosé

L’exmarit de Miguel Bosé, Nacho Palau, va deixar a tothom bocabadat quan va anunciar durant una prova de Supervivientes que té nou xicot des de fa un any. Fins llavors, ho havia mantingut en secret per mantenir la intimitat d’aquest noi, que es diu Cristian. Durant el pont de les emocions d’aquest reality Palau no va donar més detalls, només que per ell la paraula amor significa Cristian, una frase molt maca que va emocionar els espectadors. Però ara aquesta bomba comença a tenir més pes perquè han transcendit nous detalls sobre el xicot de l’ex de Miguel Bosé. Ho va explicar el mateix Nacho Palau a Ana Luque a la platja on porten gairebé 80 dies convivint.

“Es diu Cristian i està vivint amb la meva mare i els meus fills“, començava Palau, que assegurava que “es mereix” que li hagi donat el seu lloc i hagi reconegut que fa un any que són parella. “El trobo a faltar cada dia que he estat aquí. Portem dos anys, un vivint junts i un altre des que vam reprendre el contacte“, li explicava a la seva companya de reality. Nacho Palau també va explicar on es van conèixer, a la festa d’una amiga comú el 2013. “Ell treballava en la música, però ara es dedica només a mi i estem esperant per poder muntar alguna cosa junts”, continuava l’ex de Miguel Bosé.

Kiko Matamoros insinua una infidelitat de Nacho Palau a Miguel Bosé

Així, sembla que la seva relació està molt consolidada, tot i que fins que la va revelar en directe davant de tota Espanya només ho sabien dos dels seus companys, Desy Rodríguez i Kiko Matamoros. Cap dels dos van explicar-ho perquè volien que fos el mateix Palau qui ho digués quan estigués preparat. Justament llavors, quan Palau ho va admetre, Kiko Matamoros va deixar anar una frase que va deixar tothom bocabadat per segon cop en la mateixa nit. “El Palau i el seu nòvio… sona a que el nòvio se li va creuar estant amb el Miguel”, va deixar anar.

El nebot de Nacho Palau, però, va aclarir de seguida com es van conèixer el seu tiet i el seu xicot per tal que no hi haguessin dubtes sobre una possible infidelitat. “El meu tiet va conèixer el Cristian quan ell treballava en la productora de Miguel Bosé”, va admetre per immediatament després afegir que la seva història va començar un cop Nacho Palau i Miguel Bosé ja estaven separats.

Nacho Palau, enamoradíssim de Cristian

Nacho Palau es va mostrar molt enamorat de la seva nova parella durant el pont de les emocions. De fet, va dir que Cristian l’havia sabut portar molt bé i havia aguantat molt. “Aprofito per donar-li el seu lloc i dir-li que estic molt agraït per tot el que està fent per mi i la meva família. Sense ell això no hauria passat”, deia molt emocionat. “L’adoro, l’estimo moltíssim i espero durar molts més anys amb ell si pot ser”, va concloure.