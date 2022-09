Ana Rosa, rica gràcies a la productora: beneficis milionaris i sobresou

Ana Rosa Quintana es troba molt recuperada del càncer de pit que van diagnosticar-li el passat mes d’octubre, quan va haver d’agafar la baixa mèdica per centrar-se en el tractament. La periodista està preparant la tornada a televisió, la que fonts pròximes al seu programa asseguren que arribarà durant aquest mes de setembre. Mentrestant, la periodista aplaudeix els comptes de la productora que va crear fa uns anys. Unicorn Content acaba de presentar els resultats anuals i els números són molt bons, fins al punt que ha obtingut uns beneficis milionaris.

La productora d’Ana Rosa, un negoci que funciona

El Confidencial assegura que la productora d’Ana Rosa ha obtingut molts més ingressos aquest any, el que els ha ajudat a millorar els seus resultats. En l’exercici anterior haurien ingressat 23,3 milions d’euros, mentre que ara han pogut superar els 30 milions. La xifra és astronòmica i la millora, molt contundent. Això es materialitzarà en una gran recompensa per als socis de la productora, que han aconseguit un benefici net de més de tres milions d’euros.

El mitjà digital assegura que l’empresa hauria decidit repartir els guanys entre els seus accionistes, el que farà que la periodista ingressi un milió d’euros extres en ser-ne l’accionista majoritària. La seva és la segona productora de l’estat espanyol amb més hores de televisió gràcies a tot el que fan a Telecinco i Cuatro. Ana Rosa posseeix un monstre televisiu que és capaç de generar aquests números, una bona notícia econòmica que millorarà encara més aquestes pròximes setmanes per a una presentadora que podrà tornar al seu lloc de feina després de gairebé un any apartada per problemes de salut.

Ana Rosa reapareix amb els companys de Telecinco | Europa Press

Els seus companys de programa estan desitjant que torni i que ho faci amb forces, amb les piles carregades després d’una temporada complicada en què afortunadament ha pogut superar el càncer sense mantenir-se allunyada de l’actualitat. Ana Rosa tornarà amb força, amb els cabells més curts i rossos… i un compte bancari encara més potent.