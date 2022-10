Empitjora l’estat de Maite Galdeano: ingressada i sense un diagnòstic clar

Maite Galdeano té preocupats els seguidors des que se sabés que pateix càncer de sang des dels 37 anys. Des de llavors tothom està pendent de la seva evolució, ja que va deixar clar que podria patir una trombosi en qualsevol moment i acabar morint: “Això no avisa”.

Divendres va ser l’entrevistada principal del Deluxe, en el que bàsicament va parlar sobre la seva vida sentimental. El que pocs s’esperaven era que minuts després comencés a trobar-se malament amb mal de pit i vòmits. En un primer moment creien que tenia a veure amb alguna cosa muscular, però els metges ràpidament ho descartaven i li recomanaven que es quedés ingressada mentre la sotmetien a diverses proves.

Ha estat gràcies a això que han pogut saber què li passava, el que ha ajudat al tractament de xoc. Aquest dilluns ha rebut l’alta i ha informat els seguidors sobre què ha passat: “Estic molt contenta d’haver sortit d’aquesta perquè el cap, que és el més important de tot, va començar a donar voltes al tema… Sé que estic malalta i sé com de malalta estic”.

Maite Galdeano dona detalls del càncer que pateix | Telecinco

“És cert que per culpa del que tinc a la sang, tot sortia molt descompensat. Em van dir que d’aquí a dues setmanes el més segur és que m’hagin de treure un altre mig litre de sang, però estic acostumada. No saben si això és típic d’aquesta malaltia, per això… Realment no acaben d’estar segurs si ha estat un virus de gastroenteritis virulent o si ha tingut a veure amb el càncer de sang que pateixo. De moment hem de tenir paciència, almenys avui no he vomitat i estic estabilitzada”, ha explicat.

Ara bé, confessa que continua sense trobar-se gaire bé: “Continuaré amb la recuperació des de casa perquè encara estic fluixeta i sense ganes“.