Maite Galdeano dona detalls del càncer i les altres malalties que pateix

Maite Galdeano ha protagonitzat moltes hores de televisió a Telecinco, una dona de caràcter que va convertir-se en personatge de la mà de la filla a Gran Hermano. Precisament Sofía Suescun va ser qui va revelar la malaltia que pateix la tertuliana, un càncer de sang que arrossega des de fa 15 anys. La noia va espantar en assegurar que Maite pot morir en qualsevol moment, el que ha donat peu a la protagonista per concedir una entrevista a Lecturas en la que confessa com ho va saber i com es troba.

Mai no ho havia revelat públicament, un càncer que havia mantingut en secret fins ara. Maite Galdeano reconeix que el diagnòstic ha condicionat la seva vida des de llavors, quan li van trobar als 38 anys: “Em van fer proves de contrast a la clínica i van adonar-se que ho tenia i que era genètic. Aquesta és una malaltia molt desconeguda encara i per això no la saben dominar bé”. Es tracta d’un càncer agressiu i Maite assegura que això fa que li permetin demanar l’eutanàsia quan ja no es vegi amb més forces.

Ara bé, aquest no és l’única malaltia que pateix. Maite Galdeano assegura que també li han diagnosticat artritis, fibromiàlgia, hèrnies, cefalea i gastritis crònica. Per si no tingués prou amb tot això, també van haver d’operar-la de la tiroide i va veure com se li desplaçava la columna.

Maite Galdeano parla de la seva malaltia | Lecturas

Maite Galdeano, optimista malgrat la llarga llista de malalties que pateix

Són molts els qui la critiquen, però pocs eren conscients dels problemes i el patiment que arrossega des de fa anys: “Déu m’ha enviat moltes malalties perquè vol que estigui sempre al costat de la meva filla”, reflexiona sobre la bona relació que té amb ella. No oblida que Sofía pateix moltíssim per ella, el que ha reconegut més d’una vegada: “Visc atemorida pel que li pugui passar a la meva mare”, deia quan reconeixia que viuen juntes des de fa un temps.

La salut de Maite Galdeano no és gaire bona als seus 53 anys, una llarga llista de malalties que fan que hagi d’acudir al metge de manera recurrent. De moment, però, deixa clar que es troba bé i que manté la calma i l’esperança.