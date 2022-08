Sofía Suescun treu a la llum quants diners guanya al mes com a ‘influencer’

Sofía Suescun ha concedit una entrevista bomba que han col·locat a la portada d’una coneguda revista, la que s’ha quedat amb la boca oberta després de tots els titulars que ha deixat anar. La vam conèixer com a participant de Gran Hermano amb la mare, Maite Galdeano, qui acabava de treure a la llum que pateix càncer a la sang des de fa més de catorze anys. D’aquí va passar a convertir-se en una tertuliana habitual en els programes del cor, fins que Telecinco va deixar de confiar en ella perquè no queia gens bé als teleespectadors.

Poc abans de quedar-se sense feina, ella ja havia intentat buscar-se la vida fora en ensumar-se que estava a punt de quedar-se al carrer. I què va fer? Centrar-se en el seu perfil d’Instagram, el que va cuidar fins al punt de convertir-lo en una font d’ingressos increïbles gràcies a les col·laboracions que fa amb marques molt prestigioses. Ara té més d’1,3 milions de seguidors, una xifra que dona ales a diferents empreses per contractar-la com a imatge.

La seva faceta d’influencer l’estaria fent guanyar més diners que mai, tal com ha reconegut ella mateixa: “Els guanys no són fixos cada mes, però no em quedo molt lluny de la mitjana si dic que més o menys guanyo 30.000 € al mes. Estic entregada a aquesta feina a les xarxes socials i em sento molt satisfeta de l’evolució que he fet com a influencer“. Ara pràcticament no se la veu a televisió, el que ha intentat justificar: “No em sento vetada de Telecinco. De sobte vaig deixar d’anar a programes i vaig optar per centrar-me en Instagram”. No es tanca les portes a tornar a un plató, però de moment reconeix a Lecturas que se sent molt còmoda.

Sofía Suescun promociona l’entrevista | Instagram

Sofía Suescun vol dedicar-se al negoci immobiliari | Instagram

Sofía Suescun i Kiko Jiménez volen obrir una immobiliària

Juntament amb la seva parella, el tertulià Kiko Jiménez, han decidit que seria una bona idea invertir els diners que estan guanyant en un negoci. Tenen por que això de ser influencer no duri molt de temps, per la qual cosa estarien buscant alternatives. Sofía explica que després de construir-se el xalet en el que viuen, s’han adonat que el món dels pisos seria una bona opció: “Kiko va fer un molt bon equip amb el constructor i ara vol fer moltes més cases. El constructor es dedica a contractar personal, aconseguir els materials i construir-la mentre que nosaltres seríem la promotora. A més a més que intentaríem ajudar en la part més decorativa perquè ens encanta aquest món”.

La idea seria que Kiko vengui la casa en la que viu i, a partir del que guanyi, construir-ne dues més que posteriorment posaria a la venda. Així ho explica en una entrevista que ràpidament s’ha viralitzat, ja que pocs dels seus seguidors haurien pensat que Sofía Suescun acabaria convertida en empresària.