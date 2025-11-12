La isla de las tentaciones ha tornat a Telecinco amb molta força. El reality de parelles presentat per Sandra Barneda no deixa ningú indiferent i en només quatre programes s’han viscut les primeres traïcions i infidelitats dels concursants. Sembla que ara queda molt llunyana el vídeo viral d’un antic participant: “Montoya, si us plau!”, es podia sentir la presentadora catalana cridant mentre perseguia un jove embogit després de veure les imatges de la seva xicota al llit amb un temptador. Anita Williams i Montoya van ser els grans protagonistes de la darrera edició de La isla de las tentaciones, tot i que tots dos van ser infidels i van sortir separats del programa.
Telecinco sap explotar els seus personatges i van pensar que només sortir de República Dominicana el millor que podien fer era enviar-los a Hondures per sotmetre’s als reptes més extrems de Supervivientes. Allà es va anar coent la reconciliació i fins i tot van tenir una nit de passió que es va acabar només van posar un peu a Espanya. Des de llavors se’ls ha vist fent la seva vida per separat, però ara, els paparazzis els han caçat en un moment de passió pels carrers de Madrid.
Hi ha reconciliació oficial d’Anita i Montoya després de ‘Supervivientes’?
Ha estat la revista Diez Minutos qui s’ha fet amb aquesta exclusiva de la parella. Quan semblava que la seva mediàtica història després de Supervivientes s’havia acabat, les imatges captades pels paparazzis diuen tot el contrari. Les imatges que ha compartit la citada revista mostren una bona dosi de petons entre l’andalús i la catalana després d’un sopar i una passejada pel centre de Madrid. Segons expliquen, la parella s’ha dirigit a casa de Montoya després de la trobada, on haurien passat la nit.
Els detalls de la seva sortida nocturna
La complicitat entre ells dos no s’ha acabat després del final de Supervivientes i les fotos de la revista ho demostren. Com va ser la seva sortida nocturna? Anita va arribar a Madrid i va deixar la seva maleta a casa de l’andalús, on unes hores després de passejar pel centre, se’n van anar a sopar en un restaurant. Allunyats dels focus i en un reservat per evitar mirades, se’ls va veure compartint petons i mirades. Una de les fotografies, que ocupa la portada, es veu el petó apassionat de la parella, en què Montoya també li agafa el cul a la seva xicota. Aquestes fotos fan pensar que la parella hauria decidit reprendre la seva relació després de mesos en què s’ha parlat moltíssim d’ells i coincidit amb l’estrena d’una nova temporada del programa que els va fer saltar a la fama.
El canvi de vida de Montoya
Montoya va aconseguir moltíssima fama gràcies a La isla de las tentaiones. El jove va destacar per les seves reaccions esbojarrades i un mem mundial d’ell corrent per la platja per intentar arribar a la vil·la on dormia la seva parella. Les imatges fins i tot van travessar l’oceà i van acabar en un programa de Whoopi Goldberg. Aquesta exposició el va acabar afectant a escala de salut mental i després de mesos de silenci va obrir-se en canal per parlar de la seva nova vida. “El meu cap ha dit prou” i confessava que desitjava “ficar-se en una cova”. Després de descansar va decidir trencar amb la cadena i centrar-se en una nova etapa com a cantant. “El meu pare m’ha ficat a dins el bichito i aquestes ganes de cantar. Si estic trist, canto i així trec l’alegria fora”, va apuntar després del seu debut en un concert a Chipiona. Sembla que també ha recuperat l’alegria tornant amb la seva xicota. Ho faran oficial o intentaran mantenir-ho en secret?