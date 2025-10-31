Anita Williams feia saltar les alarmes fa unes setmanes després d’anunciar que no estava del tot bé i que s’estava sotmetent a unes proves mèdiques. L’exconcursant de Supervivientes que va fer-se famosa per la seva participació a La isla de las tentaciones com a parella de Montoya ha construït un perfil com a influencer a les xarxes socials, on va explicar que li havien trobat “dos tumors que feien mala pinta”. A partir d’aquí, la catalana estava a l’espera dels resultats que ara ha compartit a través de les històries temporals d’Instagram.
El problema de salut d’Anita Williams i els resultats de les proves
Era en un programa de Telecinco on Anita Williams explicava que aquests “bonys” que li havien trobat al pit no eren un bon senyal. El seu historial mèdic i antecedents familiars que havien patit càncer van posar-la en alerta per mirar a fons què podia ser i buscar respostes. Un cop realitzada la biòpsia i amb els resultats del diagnòstic, Anita ha compartit les bones notícies amb els seus seguidors. “Estic supercontenta”, expressa a través de les històries temporals del seu perfil d’Instagram, on acumula més de 300.000 seguidors. “M’han donat els resultats, m’acaba de trucar el metge i m’ha dit que està tot bé, gràcies a Déu, i que no em preocupi de res”, confessa la jove catalana que ha aconseguit fer-se amb un lloc en el món celebrity gràcies als realities de Telecinco.
Haurà de fer-se revisions i un seguiment
Tot i que són molt bones notícies, la influencer haurà d’estar a l’aguait i fer un seguiment d’aquest cas “cada sis mesos”. Ara bé, la informació important i que l’ha tranquil·litzat és que “està tot bé”. “Falta la part del fetge, que a veure què em diuen. Però la meva gran por, superada. No he resat tant com en aquestes últimes dues setmanes”, confessava a través d’aquesta xarxa social. Poc després continuava amb la seva activitat habitual i responia contundent davant un missatge d’un usuari que l’acusava de “vendre que estava malalta”.
“Però què venc, senyora? Que ho he publicat a les meves xarxes i no m’han pagat ni un euro. Explico el meu dia a dia als meus seguidors i si estic preocupada per unes proves, ho explicaré igual. A veure si es pensa vostè que només cal exposar les coses bones i la vida idíl·lica”, ha escrit la jove en un comentari. Sigui com sigui, sembla que ara pot respirar una mica més tranquil·la després de rebre aquests resultats.